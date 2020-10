Wilson hoopt op terugkeer in Indy 500 in 2021

Wilson debuteerde in 2016 met KVSH Racing op de Brickyard, minder dan een jaar na het catastrofale ongeluk van zijn broer Justin op Pocono Raceway. Veel geluk had Wilson niet bij zijn debuut op Indianapolis, hij viel uit met een elektronisch probleem. Een jaar later had hij een contract getekend bij Andretti Autosport-Honda en Michael Shank Racing, maar gaf het zitje op om plaats te maken voor Jack Harvey en tweevoudig F1-wereldkampioen Fernando Alonso. Een jaar later stond Wilson wel weer op de grid en haalde hij een vijftiende plaats. Aanvankelijk wilde hij ook dit jaar weer van de partij zijn, maar de coronacrisis gooide roet in het eten voor coureurs die een eenmalig optreden wilden maken.

Op social media heeft Wilson echter bekendgemaakt dat hij er volgend seizoen weer bij kan zijn: “Ik ben aan het pushen om volgend jaar weer te starten in de Indy 500”, schreef hij. “Ik wist nadat ik in 2018 een paar ronden aan de leiding lag dat de echte test nu pas ging beginnen. De laatste 28 maanden heb ik m’n best gedaan om terug te keren op de grid. Een sponsor trok zich in 2019 terug waardoor de deal toen in het water viel. Ik was in de race voor een van de overgebleven zitjes in 2020, maar nu heb ik vernomen dat ik voor volgend jaar weer een echte kans heb in de Indy 500.”

Desgevraagd liet Wilson aan Motorsport.com weten dat het deze keer niet valt of staat met een financiële bijdrage. “Het gaat deze keer niet over een geldschieter. Deze kans die ik heb en waar ik over heb gesproken met de teameigenaar is er eentje waarbij ik geen geld mee hoef te brengen. En het is ook een kans waarvan ik geloof dat ik de beste papieren heb voor het zitje.”

Hoewel Wilson verder niet in detail in wilde gaan op het zitje, gaat het waarschijnlijk om het tweede stoeltje van Meyer Shank Racing. Eigenaar Michael Shank liet eerder deze week aan Motorsport.com dat deze wagen hoogstwaarschijnlijk parttime ingezet wordt in 2020, net zoals het team eerder in de klasse debuteerde met Jack Harvey. Naar verluidt heeft ook Helio Castroneves zijn zinnen gezet op het zitje waar Wilson op aast.

Met medewerking van David Malsher