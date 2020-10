Felix da Costa mag IndyCar testen voor Rahal Letterman Lanigan

Felix da Costa kwam in het verleden voor BMW uit in de DTM, het WEC en de Formule E en kent teameigenaar Bobby Rahal via hun gemeenschappelijke link met de Duitse autofabrikant. Rahal was de eigenaar van het BMW-team dat tot eind 2019 uitkwam in de GTLM-klasse van het IMSA-kampioenschap. Aangezien vaste rijder Graham Rahal bij de test op Barber Motorsports Park verstek laat gaan vanwege de geboorte van zijn eerste kind, kwam er ruimte vrij om Da Costa voor het eerst in een IndyCar-bolide te laten plaatsnemen.

“Ik heb nooit verborgen dat het een grote droom van mij is om een IndyCar uit te proberen”, zei Felix da Costa. “Ik ben een grote fan van hoe Amerika en de IndyCar in het bijzonder met de sport omgaan en ik ben al jarenlang fan. Ik ken Bobby al een aantal jaar. We ontmoetten elkaar bij de kerstdiners van BMW en ieder jaar zei ik ‘kom op, laat mij eens rijden’. Eindelijk heb ik het telefoontje gekregen om het team te ontmoeten en te testen. Het is een spannende tijd en iets waar ik bijzonder naar uitkijk.”

Felix da Costa racet sinds 2014/15 in de Formule E. Hij begon zijn loopbaan in de elektrische klasse bij Amlin Aguri, wat vervolgens overging in Team Aguri. Vervolgens kwam hij drie seizoenen uit voor Andretti Autosport, dat in het laatste jaar samenwerkte met BMW. Afgelopen seizoen maakte Felix da Costa de overstap naar DS Techeetah en met dat team behaalde de Portugees zijn eerste titel in de Formule E. In totaal heeft hij vijf zeges geboekt in de klasse. Daarnaast won Felix da Costa races in de DTM, de Formule Renault 3.5, GP3 Series, Euroseries Formule 3 en het WEC.