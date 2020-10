Penske breidt uit en zet vierde auto in voor McLaughlin in 2021

McLaughlin kwam sinds 2017 uit voor DJR Team Penske in de Australische Supercars. Die combinatie behaalde de nodige successen in die vier seizoenen, met een tweede plaats in het kampioenschap van 2017 en daarna drie opeenvolgende titels. Eind dit jaar trekt Penske zich echter terug uit het Australische toerwagenkampioenschap. McLaughlin blijft wel aan de Amerikaanse renstal verbonden, want hij vertrekt ook uit de Supercars en komt volgend jaar fulltime voor het team uit in de IndyCar. Dit weekend debuteert de Nieuw-Zeelander al in de Amerikaanse single-seaters tijdens de seizoensafsluiting in St. Petersburg.

“Ik ben enorm blij met de kans om de volgende stap te zetten in mijn carrière en om tegen een aantal van de beste coureurs ter wereld te strijden in de IndyCar Series”, zei McLaughlin, die eerder in 2020 voor het eerst een IndyCar-bolide testte in Austin. “De afgelopen vier jaar bij DJR Team Penske waren geweldig. Ik wil iedere persoon binnen het team bedanken, evenals iedereen die mij geholpen heeft om dit punt te bereiken in mijn carrière. Ik zou niet in de positie zijn om mijn dromen na te blijven jagen zonder het harde werk van vele mensen. Ik kijk uit naar de uitdaging om me bij een van de meest iconische autosportprogramma’s aller tijden - het IndyCar-team van Penske - te voegen. Ik wens dat het seizoen 2021 morgen al begint.”

Tussen 2015 en 2017 zette Team Penske eerder op reguliere basis vier auto’s in. Daarna ging het team verder met drie vaste auto’s, waarbij op Indianapolis nog wel een vierde wagen werd ingezet voor Helio Castroneves. Wat er gaat gebeuren met de Braziliaan, dat is nog niet bekend. Recent vertelde hij tegenover Motorsport.com wel dat hij binnen een maand duidelijkheid wil verschaffen over zijn plannen voor 2021. Een terugkeer in de IndyCar sluit Castroneves niet uit: “Dat weet ik niet, maar dat is wel het ideale plaatje.”

Met medewerking van David Malsher