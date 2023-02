Ericsson snelste in laatste IndyCar-test, Van Kalmthout 23ste

Met zestien ronden behoorde Marcus Ericsson tot de minst productieve coureurs in de ochtendsessie. Eén van die ronden, een 1.38.4223, was wel goed genoeg om de dag op de bovenste positie in de tijdenlijst af te sluiten. De Zweedse coureur van Chip Ganassi Racing had een dag eerder zijn ‘Baby Borg’-bokaal ontvangen voor het winnen van de Indy 500 in het afgelopen seizoen.

P2 in de gecombineerde tijdenlijst was voor Christian Lundgaard, met een achterstand van 0,1459 seconde op Ericsson. Kyle Kirkwood ging in de middag als snelste rond met een 1.38.8279. Daarmee kwam de Andretti Autosport-rijder echter niet aan zijn persoonlijk beste tijd van de dag. In de ochtend had de 24-jarige Amerikaan al een 1.38.7885 laten aantekenen, goed voor de derde tijd over de hele dag. Callum Ilott was vierde met een 1.38.8404, nipt gevolgd door Marcus Armstrong (1.38.8409). Regerend IndyCar-kampioen Will Power, Alex Palou, Scott McLaughlin, Felix Rosenqvist en Scott Dixon completeerden de top-tien.

Colton Herta was op de eerste testdag de rapste met een 1.39.3721, maar bleef op dag twee steken op de vijftiende plek met een 1.39.1047. Rinus van Kalmthout besloot de dag op P23 met een 1.39.8912. De Nederlander liet die tijd in de ochtend noteren, waarmee hij 21ste was. In de middag was Van Kalmthout één van de vele coureurs die zich niet meer verbeterde, met een 1.40.0806 (P24) als persoonlijk beste ronde in die sessie.

Het IndyCar-seizoen begint op 5 maart met de Firestone Grand Prix of St. Petersburg.