Indy 500 wordt 'normale' IndyCar-race: Dubbele punten geschrapt

Een overwinning in de IndyCar Series is al sinds 1998 50 punten waard, gevolgd door 40 punten voor de nummer twee en 35 punten voor de coureur op P3. Daarnaast zijn er punten te verdienen met onder meer het leiden van ronden en het behalen van de pole-position. In 2014 begon de Amerikaanse klasse echter met het uitkeren van dubbele punten voor diverse races. Coureurs konden in het eerste jaar 100 punten verdienen met een overwinning in de 500 mijlenraces op Indianapolis, Pocono en Fontana. In de periode 2015-2019 waren er dubbele punten te verdienen bij de Indy 500 en de slotrace van het seizoen, maar na onvrede onder de teams, coureurs en fans veranderde dat in 2020 weer. Vanaf dat jaar lagen er alleen bij de meest prestigieuze race op de IndyCar-kalender nog dubbele punten klaar voor de rijders.

Tussen 2014 en 2022 wist geen enkele Indy 500-winnaar ook de IndyCar-titel te winnen. Wel was het sentiment binnen de klasse dat coureurs met pech in de maand mei extra hard gestraft werden doordat er dubbele punten te verdienen waren bij de Indy 500. Zodoende is besloten om met ingang van het seizoen 2023 weer het normale puntenaantal uit te delen tijdens The Greatest Spectacle in Racing. "Al zeventien seizoenen op rij is het IndyCar-kampioenschap beslist in de laatste race. Hoewel dubbele punten voor de Indy 500 niets heeft veranderd aan wie kampioen werd over het hele seizoen, heeft het soms een negatief effect gehad op de eindpositie van de fulltime teams", zegt IndyCar-president Jay Frye over de verandering. "Deze verandering biedt consistentie voor de teams die strijden om posities in het kampioenschap, zonder dat het belang van de Indy 500 wordt verkleind."

De speciale positie van de Indy 500 wat betreft het aantal te verdienen punten verdwijnt dus, maar toch schaart Indianpolis Motor Speedway zich achter de wijziging. "De Indy 500 is al meer dan 100 jaar het hoogtepunt van de autosport. De rijke tradities maken de race een prestigieus jaarlijks evenement: denk aan de festiviteiten voor de race, het drinken van melk in victory lane en het toevoegen van de beeltenis van de winnaar op de Borg-Warner Trophy", zegt IMS-president J. Douglas Boles. "De Indianapolis Motor Speedway steunt de verandering om de integriteit van het IndyCar-kampioenschap te versterken."