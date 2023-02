O'Ward: F1-ambities gaan niet ten koste van focus op IndyCar

Sinds 2020 is Pato O'Ward een van de toppers in IndyCar. In dienst van Arrow McLaren werd hij achtereenvolgens vierde en derde in het kampioenschap, gevolgd door de zevende stek in 2022. De pas 23-jarige coureur heeft met dank aan McLaren kunnen proeven van de Formule 1. Zo mocht O'Ward eind 2021 meedoen aan de young driver test in Abu Dhabi en kreeg hij in 2022 diverse testkansen in een oudere bolide. Het hoogtepunt tot dusver was zijn optreden tijdens de eerste training voor de GP van Abu Dhabi. Een definitieve overstap naar de Formule 1 zat er echter nog niet in voor de Mexicaan, die in 2023 aan zijn vierde IndyCar-seizoen bij Arrow McLaren begint.

De jacht op de IndyCar-titel krijgt in ieder geval de volle aandacht van O'Ward, zo vertelde hij in de aanloop naar de test op The Thermal Club. "Mijn F1-dingen zijn eerder een project voor buiten het seizoen om. De komende maanden richt ik me op IndyCar en daar ligt al mijn aandacht dan ook. Maar natuurlijk is het meer dan leuk geweest, het was fantastisch", blikt hij terug op zijn activiteiten voor McLarens F1-team. "Voordat ik terug naar huis ging, richtte ik me een groot deel van de onderbreking op F1-zaken. Ik kijk er nu ook naar uit om weer in IndyCar uit te komen, want het voelt altijd ietwat vreemd om van de ene naar de andere auto te gaan. Je hebt een paar ronden nodig om het gevoel weer te krijgen. We leggen de focus volledig op ons IndyCar-seizoen, niet lang daarna komt ongetwijfeld weer F1."

Komst Rossi kan Arrow McLaren verder naar voren helpen

O'Ward verwelkomt in 2023 in de persoon van Alexander Rossi een nieuwe teamgenoot bij Arrow McLaren. Hij verwacht dat de eenmalig Indy 500-winnaar van toegevoegde waarde kan zijn bij het vinden van de juiste afstelling. "Uiteindelijk kunnen teamgenoten helpen met het verzamelen van data, maar dat betekent niet dat ze je precies helpen met wat je nodig hebt. Dit is namelijk een klasse waarin je de auto kan aanpassen aan hoe jij het wil hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Formule 1. Daar krijg je een auto en dien je jouw rijstijl erop aan te passen. In IndyCar is het heel anders, want je kan de auto aanpassen en bijna op maat laten maken aan de hand van hoe jij wil dat de auto aanvoelt of rijdt", legt O'Ward uit.

Dat Rossi van waarde kan zijn bij het vinden van de juiste afstelling, komt volgens O'Ward doordat de Amerikaan dezelfde voorkeuren heeft. "Ik weet dat hij wil dat de auto scherp instuurt. En voor wat ik ervan weet, was de Andretti-auto juist heel sterk aan de achterkant. Voor mijn gevoel is onze auto heel anders", aldus O'Ward. "Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt en waar hij denkt dat we nog wat tijd kunnen vinden. Onze auto is op bepaalde punten heel sterk, maar hij komt vanuit een team dat op andere circuits sterker is geweest dan wij. Als wij winst kunnen boeken op punten waarin onze auto niet de sterkste was, dan gaat dat ons allemaal helpen."