Ericsson: “Haal hoger niveau in IndyCar dan toen ik in F1 reed”

Zondag slaagde Marcus Ericsson erin om na Kenny Bräck als tweede Zweed de Indianapolis 500 te winnen. Na een ijzersterke slotfase hield hij zijn hoofd koel tijdens de laatste twee ronden van de race, waarin het veld weer dicht bij elkaar zat door een code rood. De zege in het grootste eendaagse sportevenement ter wereld heeft de coureur van Chip Ganassi Racing nu dus in zijn zak, iets wat maar weinigen verwacht hadden toen hij eind 2018 na vijf seizoenen de Formule 1 verliet. Ericsson slaagde er in dienst van Caterham en Sauber niet in om een onuitwisbare indruk achter te laten en na 97 Grands Prix zat zijn F1-carrière er dan ook op.

Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder en steekt Ericsson naar eigen zeggen in de beste vorm van zijn carrière. “Dat gevoel heb ik echt, ja. Ik heb me de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en heb mijn vertrouwen terug. Dat betekent veel voor mij, dat je weet dat je het kan doen en dat je kan winnen”, legt hij uit. Zijn zelfvertrouwen werd vooral een stuk groter nadat hij in juni 2021 zijn eerste IndyCar-zege boekte. “Sinds mijn zege in Detroit vorig jaar is het alsof ik een heel andere coureur ben. Ik vind dat ik nu op de toppen van mijn kunnen presteer en een hoger niveau haal dan toen ik in de Formule 1 reed. Dat wil ik vasthouden en daar moet ik hard voor werken.”

De rol van Chip Ganassi Racing mag ook niet onderschat worden. Inmiddels is Ericsson bezig met zijn derde seizoen in dienst van een van de absolute topteams in IndyCar Series. In met name zijn eerste seizoen liet hij nog geen onuitwisbare indruk achter, maar vorig jaar was de stijgende lijn al duidelijk zichtbaar. Sinds zijn eerste zege in Detroit heeft hij van alle IndyCar-coureurs zelfs het hoogste aantal punten gescoord. “Marcus is zelf aan de slag gegaan om de bronnen binnen ons team te begrijpen en te leren hoe hij die kan gebruiken”, zegt teambaas Chip Ganassi. “Je zag zijn carrière begin vorig seizoen een vlucht nemen toen hij eenmaal begreep waar het bij ons om ging. Dit is het hoogtepunt van die inspanning.”

Klaar voor jacht op eerste IndyCar-titel

Bij Ganassi rijdt Ericsson niet naast de minste namen. Zijn vaste teamgenoten zijn zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon, regerend kampioen Alex Palou en zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson. Tijdens de Indy 500 kregen zij bovendien gezelschap van Tony Kanaan, enkelvoudig kampioen en eenmalig Indy 500-winnaar. De aandacht gaat vaak naar hen uit, iets waar Ericsson overigens geen problemen mee lijkt te hebben. “Als je naast Dixon, Kanaan, Johnson en regerend kampioen Palou rijdt, denk ik dat het logisch is dat zij van buitenaf vooral aandacht krijgen. Dat zeker, maar misschien komt daar nu verandering in.”

Daar kan Ericsson wel eens gelijk in krijgen. Voor de Indy 500 stond hij op de achtste plek in het kampioenschap, na zijn zege is hij de nieuwe klassementsleider. Kan hij dat in de resterende elf wedstrijden van het seizoen vasthouden? “Ik ben er absoluut klaar voor. Vorig jaar was een heel sterk jaar, waarin ik zesde werd en enkele races won. En ik denk dat ik dit jaar nog sterker ben”, aldus Ericsson. “Ik heb een kostbare fout gemaakt toen ik in Long Beach op de derde positie lag. Daarmee heb ik 30 punten weggegooid. Met die punten had ik voor de Indy 500 al derde of vierde gestaan in het kampioenschap. Maar ik vind echt dat we nu een kans hebben om de titel te winnen, dat is nu in ieder geval het doel.”