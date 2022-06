IndyCar werkt hard aan lichtere aeroscreen voor auto's in 2024

Begin februari maakte IndyCar bekend dat het de introductie van de nieuwe hybride motorformule met een jaar zou uitstellen, vanwege een leveringsprobleem met de hybride componenten van Mahle. De 2.4 liter V6-twinturbo motoren zijn inmiddels wel door beide fabrikanten Chevrolet en Honda getest op de Indianapolis Motor Speedway. Penske en Ganassi kregen de eer om de eerste rondjes te maken, maar tijdens deze test ontbrak wel het hybridesysteem.

De nieuwe krachtbron zorgt ervoor dat de auto ongeveer 5 kilogram zwaarder wordt en dat op een bolide die al als zwaar werd gezien. Helemaal omdat de toevoeging van de aeroscreen nog eens voor een gewichtstoename van de om en nabij 27 kilogram heeft gezorgd. IndyCar wil de auto voor 2024 graag op het gewicht brengen dat de wagen nu heeft en een nieuw aeroscreen is onderdeel van de geplande oplossing.

"We gingen ervan uit dat de veranderingen voor 2024 ongeveer 72 kilogram aan het pakket zou toevoegen, momenteel zitten we tegen de 37 kilogram aan", vertelt IndyCar-baas Jay Frye aan Motorsport.com. "Het uitstellen van de nieuwe motoren heeft ons de kans gegeven om dit soort zaken uit te zoeken. De test met de 2.4-liter motoren verliep geweldig. Een test met het hybride component is de volgende stap. We blijven er tegelijkertijd aan werken om gewicht van de auto's te halen en hem zo dicht mogelijk te krijgen bij waar hij nu is. We werken ook aan een tweede versie van de aeroscreen. Het scherm en frame moeten lichter zijn. Pankl gelooft dat het gewicht van de aeroscreen gehalveerd kan worden, maar dat dit niet ten koste gaat van de sterkte."

"De huidige technologie van Pankl is geweldig en de nieuwe versie wordt ongeëvenaard. Het krijgt een honingraatachtige structuur in het frame. Van de buitenkant kan je niet eens zien dat het de helft lichter is, dan de huidige versie", gaat Frye verder. "Daarnaast gaan we ook kijken naar hoe we de luchtstroom beter in de cockpit kunnen krijgen. Het warmteprobleem is al beter dan begin 2020, maar het kan nog beter. Het scherm gaat er dus uitzien zoals het nu is, maar dan de helft lichter en zonder dat deze minder belasting aan kan."