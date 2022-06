Rossi tekent meerjarige IndyCar-deal bij Arrow McLaren SP

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat Alexander Rossi na dit seizoen een punt zet achter de samenwerking met Andretti Autosport en daar wordt vervangen door Kyle Kirkwood. De Amerikaan reed zeven jaar bij dat team. Ruim twee weken geleden liet de voormalig Formule 1-coureur al doorschemeren dat zijn vertrek aanstaande was. "Ik wil het kampioenschap winnen. Het draait voor mij allemaal om het kampioenschap", zei hij toen tegen Motorsport.com. “Wij zijn daar al enige tijd niet toe in staat. Kijk alleen al naar de statistieken: in 2012 werden we kampioen met Ryan Hunter-Reay, sindsdien niet meer.”

Rossi vertrekt met zeven overwinningen, inclusief zijn Indy 500-zege in 2016, en zes pole-positions op zak naar zijn nieuwe werkgever. Tweemaal finishte hij in de top-drie van het kampioenschap. "Ik wil Andretti Autosport bedanken voor zeven fantastische jaren. Het was een geweldige tijd met dit prachtige team. Ik zie het als een eer dat ik zo lang voor de naam Andretti en voor Michael heb mogen racen", zegt Rossi. "Het is tijd voor een nieuwe uitdaging met een team dat groeit. Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de ontwikkeling bij Arrow McLaren SP en ze te helpen de top te bereiken. Ik zie de toewijding en kan niet wachten om te starten. De tijd is gekomen om voor een andere geweldige naam in de autosport te gaan racen: McLaren."

McLaren CEO Zak Brown is in zijn nopjes met het aantrekken van het racetalent. "Alex heeft zich al bewezen als racewinnaar en als winnaar van de Indy 500. Hij deelt onze wil om te winnen", aldus de Amerikaanse zakenman. "Het is essentieel dat we het juiste talent op de juiste plaats zetten, zowel binnen als buiten de auto. Op die manier hopen we consequent mee te doen om kampioenschappen en overwinningen. We hadden hem al een tijdje op het oog en we kunnen niet wachten om te zien wat hij als onderdeel van Arrow McLaren SP gaat doen."

Het IndyCar-team rijdt in 2023 met drie auto's, maar heeft nog niet bevestigd of Rossi de derde coureur van het team wordt of dat hij Felix Rosenqvist vervangt en McLaren later nog een nieuwe naam bevestigt. De plek van Pato O'Ward is tot en met eind 2025 verzekerd. De vorm van de Zweed is sinds vorig jaar augustus wel verbeterd. Rosenqvist kan in de meeste weekends de snelheid van O'Ward evenaren. Mocht hij dit doorzetten, dan rijdt Arrow McLaren SP in 2023 hoogstwaarschijnlijk met O'Ward, Rosenqvist en Rossi.