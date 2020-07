Dixon scoort hattrick op Road America, Van Kalmthout dertiende

Bij de eerste van twee races op Road America werd zaterdag weer publiek toegelaten, een van de eerste keren dat er daadwerkelijk weer fans bij een race aanwezig mocht zijn. De toeschouwers zagen een wedstrijden die aanvankelijk gedomineerd werd door Josef Newgarden, die eerder op de dag ook pole-position trainde.

De regerend kampioen sloeg na een hectische openingsfase een kloof met de achtervolgers. Dat deed hij echter na het fel verdedigen van zijn leidende positie in de eerste ronde. De coureur kreeg bezoek van Ryan Hunter-Reay, die sterk aan de race begon. De Andretti-rijder zat even aan de buitenkant bij Newgarden, maar kon de leiding in de wedstrijd niet overnemen.

Rinus van Kalmthout kon in de eerste helft van de race weinig uithalen. De Hoofddorper begon als zestiende aan de race en pakte in de eerste ronde een plekje winst, hij wist echter niet door te stoten tot de top-tien. Hij vocht halverwege de wedstrijd een kort gevecht uit met Zach Veach, maar liep buiten beeld wat averij op en viel daardoor terug naar de 21ste plaats.

Newgarden consolideerde intussen en reed in de eerste helft van de race weg van de achtervolgers. Santino Ferrucci had zich inmiddels opgewerkt naar de tweede plaats, maar hij kon het tempo van Newgarden niet volgen. Dat duurde tot de tweede reeks pitstops. Newgarden kende aanvankelijk een goede stop, maar hij liet zijn wagen bij het wegrijden afslaan. Na een paniekerige situatie in de pits verloor de leider veel tijd en kwam als elfde terug op de baan.

Dat bracht de spanning in de wedstrijd direct terug. Will Power – die op hetzelfde moment binnenkwam – pakte de leiding na een kort duel met Scott Dixon. Dixon was even daarvoor al binnen geweest en Power moest alles uit de kast halen om de winnaar van de races in Texas en Indianapolis achter zich te houden. Hij slaagde er wel in, Dixon volgde op korte afstand voor Ferrucci op de derde plaats.

Het spel werd in de 38ste ronde op z’n kop gezet toen Jack Harvey, die tot dan toe aan een ijzersterke race bezig was, rechtdoor vloog. De Britse coureur in dienst van het kleine Meyer Shank kwam door remproblemen terecht in de grindbak en kon zijn wagen niet weer op gang krijgen. Dat zorgde voor een neutralisatie en zodoende kon de laatste reeks pitstops plaatsvinden terwijl de safety car het veld in bedwang hield. Power en Dixon vochten in de pits om de leiding in de wedstrijd en wederom ging er weer een pitstop niet vlekkeloos voor Power. De wagen bleef iets te lang op de krik staan, Dixon kreeg de leiding in de wedstrijd zodoende toch weer in de schoot geworpen.

Bij de herstart kon de vijfvoudig kampioen de leiding in de wedstrijd behouden, interessanter was het duel in de achtergrond met Patricio O’Ward en Conor Daly. De Arrow McLaren SP-coureur verloor een paar plekken na een slechte herstart en Daly probeerde hem langs de buitenkant te passeren. De teamgenoot van Rinus van Kalmthout sneed daarbij te ver naar binnen en kwam in contact met O’Ward. Een spin en een harde impact op de ouderwetse bandenstapel was het gevolg.

De safety car kwam andermaal op de baan en Van Kalmthout profiteerde van pitstops bij de concurrentie, hij pakte een paar plekken winst en klom op naar de zeventiende plaats. Met nog elf ronden te gaan werd de groene vlag weer gezwaaid en direct zorgde rookie Alex Palou voor sensatie bij het ingaan van de eerste bocht. De Catalaan zette zijn wagen brutaal aan de binnenkant bij Hunter-Reay en de rookie pakte de derde plaats – deels via het gras – over.

Lang kon het toegestroomde publiek niet genieten van de actie, Dalton Kellett kwam nog voor het passeren van start-finish in de grindbak terecht. Voor de derde keer moest de safety car in actie komen. Palou werd teruggezet naar de vierde plaats, de inhaalactie op Hunter-Reay werd dus ongedaan gemaakt. Met negen ronden werd de strijd opnieuw hervat en wederom wist Palou de derde plaats over te nemen.

Dixon overleefde ook de volgende herstart en reed in de laatste ronden nog een paar seconden weg van Power. Een derde achtereenvolgende zege was daarom een feit. Power haalde deze keer wel het podium, hij eindigde op de derde plaats. Palou bekroonde een ijzersterke wedstrijd met de derde plaats, Ryan Hunter-Reay eindigde als vierde. Colton Herta kwam opnieuw goed voor de dag en passeerde de finish als zesde, net voor Santino Ferrucci. De voormalig F1-protegé van Haas kwam als zesde aan de meet, net voor Graham Rahal. O’Ward eindigde als achtste, Takuma Sato werd negende en Marcus Ericsson kwam als tiende aan de finish. De Zweed spinde in de laatste ronde nog en verloor daardoor nog een paar posities.

Van Kalmthout had in de slotfase een clash met Max Chilton en profiteerde van de chaos, hij stoomde op naar de veertiende plaats. Zo gaf de Nederlander nog een beetje kleur aan een verder onopvallende wedstrijd, want even later verschalkte hij ook voormalig Indy 500-winnaar Alexander Rossi. Diezelfde Rossi kwam in de slotfase nog in aanraking met oud-teamgenoot Chilton en beschadigde daarbij zijn wielophanging. De Amerikaan kwam in de pits en kan de hoop op een goed klassement inmiddels opgeven.

Uiteindelijk kwam Van Kalmthout op de dertiende plaats aan de finish, net achter Simon Pagenaud. Hij is nog altijd de leider in het rookiekampioenschap.

Zondagavond komen de IndyCar-coureurs wederom in actie op Road America. De race begint om 18.30 uur onze tijd.

Uitslag IndyCar Road America - Race 1