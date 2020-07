Van Kalmthout over IndyCar-vuurdoop: "Neem alle ervaring mee"

Het verloop van de racedag in Texas (het volledige programma werd daar vanwege de coronamaatregelen binnen een dag afgewerkt) was het slechtst mogelijke debuut voor Van Kalmthout. Een crash in de training, gevolgd door nog een spin en daaropvolgende uitvalbeurt in de race zorgde voor een Texaanse nachtmerrie in plaats van een droomdebuut. Van Kalmthout had een maand de tijd zijn 'zonden' te overdenken en voerde gesprekken met het team, bestudeerde urenlang beeldmateriaal en data voor de wedstrijd op Indianapolis. Het studeerwerk betaalde zich uit met een vijfde plaats.

Op de vingers getikt

De rampdag op Texas staat Van Kalmthout nog vers in het geheugen, zo verklaarde hij woensdag tijdens een videoconferentie van IndyCar. “Het was de grootste tegenslag uit m’n carrière”, zei Van Kalmthout, die na afloop kritiek kreeg van teambaas Ed Carpenter omdat hij specifieke adviezen van het team niet had opgevolgd. “Ik ben nog jong, dan doe je weleens iets stoms en word je door ‘je ouders’ op de vingers getikt. We hebben een maand de tijd gehad om te herstellen en mijn voorbereiding [voor de Indy GP] was optimaal. Voor Texas had ik al problemen om het land binnen te komen, dat was niet ideaal en had effect op m’n focus gedurende dat weekend. Voor Indianapolis heb ik bijna een maand de tijd gehad om data en beelden te bekijken, het voelde daarom tijdens de eerste training alsof ik daar al een paar dagen gereden had.”

Op Indianapolis was er bovendien iets meer lucht om te werken aan de voorbereiding op de race. Toch leerde Van Kalmthout weer veel, vooral tijdens de tachtig ronden durende wedstrijd. “Ik heb nu eigenlijk voor het eerst pas gewerkt met het sparen van brandstof tijdens een stint. Ik heb nog nooit meer dan vijftien ronden achter elkaar gereden in een IndyCar, dat was een hele andere ervaring. Ik zat wat gespannen in de wagen en haalde m’n schouders een beetje op. Tegen het einde van de race deed dat echt pijn. Ik weet nu dat ik dat niet weer moet doen op Road America. Het zijn allemaal kleine dingen, zoals de dragrace in de pitstraat. Allemaal zaken die je wat tijd opleveren en cruciaal zijn tegen het eind van de race. Over het algemeen heb ik nu meer ervaring en tachtig ronden in een IndyCar, dat neem je allemaal mee. Ook de banden, ik heb lange stints op de reds [de zachtste van de twee bandencompounds in IndyCar] gereden en weet nu een beetje hoe ze zich gedragen.”

Bloedhitte in de cockpit

Een vijfde plaats op de legendarische Brickyard was het resultaat en een week later mag Van Kalmthout alweer aantreden, nu op een van zijn favoriete circuits: Road America, de baan waar hij zijn eerste Amerikaanse successen boekte. Dit weekend worden er twee races gereden, een week later wordt volgens hetzelfde format tweemaal geracet op de korte oval van Iowa. Een pittige uitdaging, zeker met de hoogoplopende temperaturen in de IndyCar-cockpit. De komst van de aeroscreen in IndyCar heeft de veiligheid voor coureurs verbeterd, maar een gebrek aan rijwind zorgt ervoor dat het bloedheet is in de wagens. Het drinkwater aan boord van de wagen van Van Kalmthout werd om diezelfde reden ook behoorlijk warm. Voor de komende race is de waterfles van VeeKay verplaatst, maar er staan nog altijd vraagtekens rond het verbeteren van de koeling in de wagen. Het is niet makkelijk om tot een goede oplossing te komen, weet Van Kalmthout. “Hydrateren is heel belangrijk, het wordt hoe dan ook warm in de auto. Je kunt het nooit perfect krijgen. Ik zou graag nog een luchtgat hebben, maar je krijgt enorm veel rotzooi, rubber en steentjes in je helm. Het is geven of nemen. Ik denk dat Indy wat dat betreft de slechtste race van het jaar was. Ik heb nu wat ervaring en weet wat ik in de toekomst kan verwachten.”

Goed herstellen is daarom een van de belangrijke zaken voor dit weekend. “Ik denk dat het lastig gaat worden om te herstellen na een volledige dag met de training, kwalificatie en de race”, aldus VeeKay, die verwacht dat de dynamiek van de double-header anders gaat zijn. “Na de training hebben we direct de kwalificatie en de volledige race. Dan kun je de wagen afstellen met het oog op de volgende kwalificatie en race. Dat gaat zeker anders zijn. Het wordt interessant. Road America is een van mijn favoriete circuits, ik kan niet wachten om er te rijden met de snelste auto’s ter wereld.” Hij vervolgde: "Nu, met twee races in het weekend, is het vooral belangrijk om goed te eten en goed te drinken, veel te rusten. Dat gaat belangrijker zijn dan dat je het rustig aan doet tijdens de eerste race.”

Op Road America vinden de IndyCar-races op zaterdag en zondag plaats. Zaterdag start de wedstrijd rond 23.15u NL-tijd, zondag wordt de tweede race vanaf 18.00u NL-tijd verreden. De #21 ECR Chevrolet van Van Kalmthout is voor de race voorzien van een andere kleurstelling.

Foto's: De Road America-kleurstelling van Van Kalmthout