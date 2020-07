Uitstekend optreden Van Kalmthout, Dixon wint op Indianapolis

Nadat Power vrijdagavond de 58ste pole-position uit zijn carrière pakte, begon hij sterk aan de wedstrijd op de zogenoemde ‘Road Course’ van Indianapolis Motor Speedway. Power leverde de leiding in de wedstrijd relatief vroeg in vanwege een pitstop, maar nadat ook concurrent Graham Rahal gestopt was keerde de 39-jarige Australiër weer terug aan de kop van de wedstrijd.

Rinus van Kalmthout begon vanaf de achttiende startplaats aan de race en pakte al vroeg in de race een plek winst. Hij had het in de openingsfase aan de stok met Simon Pagenaud en Alex Palou, maar besloot al vroeg naar binnen te komen. In de zesde ronde kwam hij vanaf de zeventiende plaats binnen. ‘VeeKay’ wisselde zijn harde banden in voor de zachtere compound en die vroege switch betaalde zich uit. Hij kon een goed tempo rijden en klom op naar de zevende plaats.

Een sleutelmoment vroeg in de wedstrijd was de crash van Arrow McLaren SP-coureur Oliver Askew. De debutant vloog in de 35ste ronde uit de bocht nadat hij bij het opkomen van het rechte stuk last had van overstuur. Van Kalmthout was na zijn vroege stop een van de grote profiteurs. Hij was opgeklommen naar de twaalfde plaats en kreeg daardoor een aantal plaatsen cadeau tijdens de neutralisatie. Hij reed in de 41ste ronde bij de herstart op de vijfde plaats.

Door de activiteit achter de safety car moest ook Power weer stoppen, hij gaf de leiding weer over aan Rahal en keerde zelf als dertiende terug op de baan. Ook Pagenaud profiteerde van de safety car, hij schoof mee de top-zeven binnen. Vooraan deed Rahal een poging weg te rijden terwijl Spencer Pigot en Conor Daly in de achtervolging waren. Van Kalmthout hield kranig stand op de zesde plaats, hij ging de strijd aan met Colton Herta voor de vijfde plaats in koers en profiteerde van een foutje van Daly. De ECR-teamgenoot van Van Kalmthout maakte een foutje en viel terug, het duurde niet lang voordat de Nederlander zijn wagen naast die van Daly zette en de vijfde plaats overnam.

Rahal kon niet lang genieten van zijn leidende positie, hij verloor aanzienlijk door de oude banden waar hij al lange tijd op reed. In de 47ste ronde zette Scott Dixon de aanval in op de eerste plaats en nam hij de eerste plaats zonder veel moeite over van Rahal. Daarachter waren de verschillen klein en viel Rahal al vlot terug in de schoot van het groepje met Pigot, Herta en Van Kalmthout.

De volgende reeks pitstops lag al op de loer en deze keer kwam leider Dixon vroeg naar binnen, hij reed een stint van slechts 21 ronden. In dezelfde ronde keerde ook Van Kalmthout voor de laatste keer terug in de pits, opnieuw werd de Nederlander naar buiten gestuurd na een foutloze stop. Intussen ging de race voor voormalig leider en polesitter Power van kwaad tot erger, hij liet zijn wagen bij het wegrijden afslaan en zakte daardoor opnieuw weg naar de achterhoede.

VeeKay kwam een ronde eerder dan directe concurrent Herta binnen, de twee reden met dezelfde bandenstrategie en Van Kalmthout koos vrij snel de aanval. Het bracht hem in eerste instantie geen succes, de verklaring daarvoor was een touché tussen de beide heren. Van Kalmthout klaagde via de teamradio en was van mening dat Herta fout was, de wedstrijdleiding hield zich echter rustig. De 19-jarige Nederlander deed hetzelfde, hij bezette immers een keurige zesde plaats in pas zijn tweede optreden. Dat werd zelfs nog de vijfde plaats toen Pigot terugviel, de coureur van Rahal Letterman Lanigan viel als een baksteen terug nadat hij getroffen werd door technische problemen.

Vooraan nam Dixon de leiding in de wedstrijd met nog achttien ronden te gaan weer over. De vijfvoudig IndyCar-kampioen reed het slot van de wedstrijd solo aan kop en was comfortabel onderweg naar zijn tweede zege van het seizoen. De Kiwi had een voorsprong van maar liefst twintig seconden op Rahal, die – ondanks dat hij in de laatste ronden flink tempo moest minderen vanwege het sparen van brandstof – de tweede plaats pakte. Pagenaud bekroonde een puike inhaalrace vanaf de twintigste stek met een derde plaats, ondanks dat hij in de slotfase nog even de tweede plaats van Rahal leek te bedreigen.

In de strijd om de vierde plaats werd het in de slotfase nog even spannend met Herta, Van Kalmthout en ook voormalig F1-coureur Marcus Ericsson. Hij voerde de druk op in de slotfase, maar onze landgenoot weigerde in de laatste ronden te zwichten onder de pressie van Ericsson. Van Kalmthout zette daarmee een teleurstellend optreden in zijn debuutwedstrijd meer dan recht op het circuit van Indianapolis.

Ericsson moest genoegen nemen met de zesde plaats, regerend IndyCar-kampioen Josef Newgarden kwam als zevende aan de finish voor Pato O'Ward en Santino Ferrucci. Takuma Sato sloot de wedstrijd af op de tiende plaats. De onfortuinlijke polesitter Will Power bleef uiteindelijk steken op de twintigste plaats.

In de achtergrond was Alexander Rossi een van de coureurs die halverwege de race op moest geven. De voormalig Indy 500-winnaar had geen vermogen meer en bracht zijn #27-bolide terug in de pits. Ook Pigot moest zijn wagen in de laatste paar ronden nog parkeren.

Het IndyCar-seizoen gaat volgende week zaterdag al verder met de eerste van twee races op het circuit van Road America. Op zondag wordt er dan opnieuw gereden op de klassieke omloop.

Uitslag IndyCar Grand Prix van Indianapolis - Race