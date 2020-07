Van Kalmthout mist topsnelheid in hectische race

Terwijl Scott Dixon zijn derde overwinning in drie races pakte, speelde de race van Van Kalmthout zich grotendeels af in de tweede helft van het startveld. In de slotfase van de race deden zich meerdere incidenten voor, gevolgd door neutralisaties. Hierdoor kreeg Van Kalmthout toch nog de kans wat plaatsen op te schuiven. Het resulteerde in een dertiende plaats op zijn favoriete circuit.

“Dat was een hele hectische race”, zei Van Kalmthout na afloop. “Ik maakte een goede start en kwam wat naar voren. In bocht dertien gingen meerdere jongens van de baan, ik heb daar ook even geprobeerd hoeveel grip er op het gras was. Er kwam daarna een plastic zak terecht in de wielophanging en dat kostte me veel topsnelheid op de rechte stukken. Na een paar ronden was het weer weg en kon ik pushen. We reden een lange stint op de reds [de zachtere bandencompound in IndyCar] en ik had veel last van onderstuur. "

Pas in de tweede helft van de race toonde Van Kalmthout verbetering. "Het werd beter toen ik de nieuwe blacks [de hardere compound] kreeg. Ik was blij met de eerste neutralisatie waardoor het veld weer bijeenkwam. Ik kon bij elke herstart een paar plekken winnen. Dat ging best goed, ik haalde een paar jongens in en vocht een mooi duel uit met Simon [Pagenaud]. In de laatste ronden heb ik hard moeten werken om Josef [Newgarden] achter me te houden, maar dat lukte. De dertiende plaats was daarom een goed ‘slecht’ resultaat.”

Zondag komen de IndyCar-coureurs alweer in actie op Road America. De race, dan weer 55 ronden, begint om 18.30 uur onze tijd.