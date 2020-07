Rosenqvist boekt eerste IndyCar-zege op Road America

Nog geen etmaal na de eerste race op Road America mochten de IndyCar-coureurs zondagmiddag alweer aantreden op het legendarische circuit. Van Kalmthout mocht vanaf de vijftiende plaats aan de race beginnen terwijl zijn mede-jongelingen verder naar voren stonden. De pole-position was namelijk voor O’Ward met Colton Herta op de tweede startplek. Deze coureurs vormden de jongste eerste startrij in de geschiedenis van IndyCar.

De jongelingen kwamen goed weg bij de start, maar de chaos daarachter zorgde voor flink wat ellende in de achtergrond. Ryan Hunter-Reay kwam in aanraking met Will Power en spinde van de baan, helemaal achterin ging het al voor de start mis met Conor Daly. Hij reed z’n voorvleugel aan flarden op de wagen van Oliver Askew. Enkele honderden meters verder ging ook Graham Rahal van de baan, hij lag uit de wedstrijd nadat hij op de kerb spinde. Weer speelde Power een rol, hij raakte Rahal namelijk net voor de crash. Power kreeg voor een van de beide acties een drive-through penalty.

De safety car moest daardoor direct weer in actie komen en Van Kalmthout was de grote winnaar van die chaos. Onze landgenoot lag bij de herstart op de zesde plaats en consolideerde die positie ook tot de volgende safety car-situatie in de zesde ronde. Deze werd veroorzaakt door een spin van wederom Power, eerder in de race dus ook al zondebok bij de startcrash met Hunter-Reay.

Aan het begin van de dertiende ronde kwamen de eerste coureurs vroegtijdig binnen voor hun eerste geplande pitstop. Scott Dixon beleefde bijna een aanrijding met Simon Pagenaud in de pits, Van Kalmthout verloor in zijn outlap wat terrein toen hij even naast de baan kwam. De Nederlander leverde een handvol plekken in en klaagde bij zijn team over overstuur in de wagen.

O’Ward was ondertussen de fiere leider in de wedstrijd, maar Rosenqvist ontpopte zich tot de grootste bedreiging op de tweede plaats. Ook in zijn tweede stint kon hij weer een ronde langer door dan de Arrow McLaren SP-coureur, maar een rommelige pitstop door de troepen van Chip Ganassi zorgde ervoor dat Rosenqvist niet direct kon profiteren. Wel pakte de Zweed in de stint erna consequent een paar tienden per ronde ten opzichte van de Mexicaan. Bij de laatste stop kreeg O’Ward een ouder setje van de zachtste banden onder zijn wagen gemonteerd, terwijl Rosenqvist de jacht juist op nieuwe banden kon openen.

Het verschil werd in de laatste tien ronden rap kleiner en met nog anderhalve ronde te gaan had Rosenqvist de aansluiting te pakken. De Zweed zette de wagen aan de binnenkant bij O’Ward en na een duel van enkele honderden meters had Rosenqvist de leiding definitief in handen. Hij pakte de overwinning en zodoende was er toch weer succes voor Chip Ganassi Racing, dat de voorgaande drie races al won met Dixon.

O’Ward eindigde op de tweede plaats, Alexander Rossi herstelde zich knap na een abominabele seizoensstart. De voormalig Indy 500-winnaar eindigde op de derde plaats voor Marcus Ericsson en Herta. Santino Ferrucci bereikte de finish als zesde voor Alex Palou, die zijn sterke optreden van zaterdag geen vervolg kon geven. Takuma Sato scoorde wederom een top-tien, Josef Newgarden werd negende en Charlie Kimball kwam als tiende aan de finish.

Van Kalmthout moest tijdens de tweede race op Road America uiteindelijk genoegen nemen met de veertiende plaats, de Nederlander moest in de slotfase brandstof sparen om de finish te bereiken. Kampioenschapsleider Dixon kwam nog langszij, ook Simon Pagenaud wist Van Kalmthout nog voorbij te steken.

In het kampioenschap gaat Dixon na deze krachtmeting nog altijd fier aan de leiding. Bij de rookies nam Palou de leiding over van Van Kalmthout, de Nederlander heeft nu een achterstand van acht punten op de Catalaan. Het IndyCar-kampioenschap gaat volgende week verder met een nieuwe double header, dan op de korte oval van Iowa.

