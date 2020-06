Vanthoor over toekomst GTE: "Vrees voor het ergste"

Porsche kondigde vorige week aan dat het na 2020 vertrekt uit het IMSA Weathertech Sportscar Championship. Het merk uit Weissach haalde de financiële gevolgen van de coronacrisis aan als belangrijkste reden om in te krimpen. De spectaculaire Porsche 911 RSR-19 zal dus niet meer in Amerika, maar enkel nog in het FIA World Endurance Championship en de 24 uur Le Mans te zien zijn.

Dat is bijzonder slecht nieuws voor Vanthoor en zijn Nieuw-Zeelandse maatje Earl Bamber, die vorig seizoen nog de titel in de GTLM-klasse bemachtigden voor het Duitse merk. Voor Vanthoor kwam het nieuws dat hij in 2021 niet langer in dat kampioenschap zal kunnen rijden als een schok. "Het was het laatste wat ik had verwacht”, vertelde Vanthoor aan Motorsport.com. “Ik spreek toch vaak met Porsche of met Pascal [Zurlinden, die de leiding heeft over de fabrieksprogramma’s van Porsche]. Voor iedereen kwam het wel als een compleet onverwachte beslissing. Pascal heeft me een dag voor de aankondiging gebeld, ik ben toch effe moeten gaan zitten. Het was ook zijn beslissing niet, denk ik.”

Naast Vanthoor en Bamber zal Porsche ook voor hun collega’s Nick Tandy en Patrick Pilet een alternatief moeten vinden. "Daar hebben we nog geen antwoord op. We hebben binnen een paar weken gesprekken om erover te praten. Of dan al meer bekend is, ook voor hen, daar heb ik geen idee van."

Ford trok zich na vorig seizoen ook al terug. Met het vertrek van Porsche schieten er in 2021 nog maar vier wagens over, twee van Corvette en twee van BMW. Ook in het FIA WEC is het niet veel soeps meer in GTE Pro met enkel nog zes wagens van Porsche, Ferrari en Aston Martin. Sterft de GTE-klasse een stille dood? "We moeten er geen sprookje van maken”, beseft Vanthoor. "Persoonlijk vrees ik het ergste. Ik zie er ook niet meteen iemand erin springen, vooral omdat LMDh eraan zal komen. Wat er gaat gebeuren is moeilijk te bepalen, maar ik vrees dat het eventueel het einde zou kunnen zijn. Ik hoop van niet, maar het zou me niet verrassen.”

Die LMDh-klasse is de nieuwe generatie prototypes die zowel in Amerika als in Europa de topklasse moeten gaan vormen. Constructeurs krijgen de kans om een basis LMP2-chassis aan te passen met een eigen vormgeving en een eigen aandrijving, met hybridemotor. Het budget van een LMDh-programma zou in de buurt moeten liggen van een GTE-programma, maar dan wel met de kans om aan beide kanten van de oceaan voor de algemene zege mee te doen. Ook Porsche bestudeert een LMDh-programma voor 2022, al zou dat project niets te maken hebben met de beslissing om uit Amerika te vertrekken.

Vanthoor zou een LMDh-zitje alvast wel zien witten. "LMDh is echt een toekomstdoel voor mij”, aldus de 29-jarige Vlaming. "In de GT's waren we al succesvol en hebben we gewonnen wat we konden winnen. Iedereen die het volgt begrijpt ook het niveau waarop er in GTLM wordt gepresteerd. Ik denk dat je mag zeggen dat het niet moet onderdoen voor DPi of LMP1, maar je rijdt nog altijd niet voor een algemene overwinning. Een klassezege is toch niet hetzelfde. Ik denk dat ik de ideale leeftijd om eventueel in LMDh verder te gaan, dus dat is zeker een doel.”

GT3 opvolger van GTE?

Naast Porsche zijn er nog meer geïnteresseerden in de nieuwe LMDh-prototypes, waaronder Ferrari en McLaren. Tel daarbij de huidige Amerikaanse DPi-teams Acura, Cadillac en Mazda en dan kon je op een aardig deelnemersveld. Wat moet er dan met de GT-klasse gebeuren? Een oplossing is eigenlijk al voorhanden, in de vorm van de veel goedkopere GT3, het populaire geesteskind van SRO-baas Stéphane Ratel.

Door GT3-wagens naar Le Mans en het WEC te halen, zou er een universeel platform zijn voor Europa, Amerika, waar GT3-wagens al in de GT Daytona klasse uitkomen, en de kampioenschappen van SRO. Daar zit volgens Vanthoor wel muziek in. "Als je kijkt wat LMDh oplevert, dan kan je overal rijden, in IMSA en in Le Mans. Natuurlijk zou het mooi zijn om dat ook op GT’s toe te passen. Iedereen rijdt dan met dezelfde auto over de hele wereld en het is goedkoper.”

“GT3 is natuurlijk een compleet andere wereld als je de manier van werken bekijkt. Als we met Team 75 naar de 24 uur van Spa gaan, is dat met tien tot vijftien mensen. In Le Mans zijn dat er 75. Het is dan wel een Porsche 911, maar het heeft qua budget niets met elkaar te maken. Op die basis kun je GT Pro en GT Am hebben, waar je gewoon de banden, de ABS en de power of wat dan ook verandert. Je hebt geen Formule 1-auto's nodig hebt om de show te maken, kijk maar naar NASCAR of de Australische Supercars."

De toekomst zal uitwijzen of de coronacrisis nog meer slachtoffers eist. Ook in de dichtbevolkte GT3-paddock, waar er meer dan tien merken vertegenwoordigd zijn, is het namelijk schrapen voor team en constructeurs om hun programma's overeind te houden. Bentley kondigde intussen ook aan dat het fabrieksprogramma in de Intercontinental GT Challenge per direct wordt stopgezet. In de GTE en GTLM-klasse hebben de overige constructeurs nu alvast een goede reden om het voorbeeld van Porsche, Ford en BMW te volgen, nu er puur qua competitie niet veel meer overblijft.