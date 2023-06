Vorige week kwamen de Hypercarfabrikanten voor een onaangename verrassing te staan toen de FIA en de Automobile Club de l'Ouest (ACO) besloten om de Balance of Performance - zonder goedkeuring van de teams - aan te passen voor de 24 uur van Le Mans. Toyota kreeg er 36 kilogram aan ballast bij, Ferrari 24 kg, Cadillac 11 kg en Porsche 3 kg. De overige teams - Peugeot, Glickenhaus en Vanwall - bleven gespaard.

De testdag in Le Mans was dus een goede graadmeter van de gevolgen van deze ingreep, die volgens de FIA en ACO nodig was omdat de verschillen toch wat groter waren dan gedacht. Ferrari sloot de testdag voor de 24 uur van Le Mans als snelste af. Antonio Giovinazzi stuurde zijn #51 Ferrari 499P in 3.29.504 rond over het Circuit de la Sarthe. Daarmee was hij slechts een tiende sneller dan de #6 Porsche Penske Motorsport met Laurens Vanthoor achter het stuur. De Belg reed eerder nog wel een 3.29.274, maar die rondetijd werd geschrapt vanwege track limits in Tertre Rouge. Daarom stond op het einde van de dag een 3.29.648 achter zijn naam. Toyota sloot aan op de derde plek met haar #7 Toyota GR010 Hybrid. Kamui Kobayashi noteerde een 3.29.827. De zusterauto's van Ferrari en Porsche completeerden de top-vijf.

De top-zeven in de Hypercars stonden binnen een seconde van elkaar, waarbij die zevende plaats voor de #93 Peugeot 9X8 met Paul di Resta was. Hij noteerde een 3.30.427 op wat door technische problemen geen perfecte dag was voor het Franse merk. Cadillac moest genoegen nemen met de achtste tijd voor de snelste van haar drie deelnemende auto's. Op P9 was de tweede Toyota te vinden, gevolgd door Vanwall en de twee Glickenhaus-bolides.

De Hypercars waren niet veel sneller dan de LMP2-bolides. Pietro Fittipaldi noteerde in de Jota ORECA-Gibson 07 een 3.35.472 en was daarmee de snelste. Hij was bovendien acht tienden sneller dan Ferdinand Habsburg in de WRT ORECA, die de tweede tijd had gereden. Signatech Alpine sloot de testdag af op de derde en vierde plaats.

Nog tussen de LMP2's en de GTE Am's stond de #24 Chevrolet Camaro ZL1 van Hendrick Motorsports. Jenson Button, Jimmie Johnson en Mike Rockenfeller doen met deze aangepaste NASCAR-auto mee aan de zogenaamde 'Innovative Car'-klasse. Rockenfeller was met een 3.53.761 ruim twee seconden sneller dan de snelste GTE Am, de #66 Ferrari 488 GTE Evo van JMW Motorsport. Zij kwamen op de testdag tot een rondetijd van 3.56.088. Daarmee was Thomas Neubauer minder dan twee tienden sneller dan Francesco Castellacci in de AF Corse Ferrari.

Op woensdag 7 juni wordt de actie op het Circuit de la Sarthe hervat. Om 14.00 uur wordt dan de eerste vrije training verreden voor de 24 uur van Le Mans.