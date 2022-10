Laurens Vanthoor stond oorspronkelijk op de startlijst voor de laatste twee DTM-races van het jaar op het circuit van Hockenheim. Op het laatste moment heeft hij zich echter teruggetrokken om zich te concentreren op het testen van de Porsche 963 LMDh voor 2023. De 31-jarige coureur rijdt volgend jaar bij Porsche Penske Motorsport met de LMDh, al is het nog niet duidelijk of hij in het FIA World Endurance Championship start, of in het IMSA WeatherTech Sportscar Championship.

De aankondiging zorgt voor een vroegtijdig einde aan een frustrerend debuutseizoen voor Vanthoor in de DTM. Met zijn ervaring dachten velen dat hij de kopman van de drie Porsche-coureurs zou worden. Maar terwijl met Dennis Olsen en Thomas Preining beide teamgenoten al eens gewonnen hebben, en laatstgenoemde zelfs meedoet in de titelstrijd, is Vanthoor nog niet op het podium geëindigd. Nadat zeven van de acht ronden verreden zijn, staat Vanthoor zeventiende in de stand met slechts dertig punten, terwijl zijn laatste top-tien finish stamt uit juli op de Norisring.

Ervaren vervanger

De vervanger van Vanthoor is Christian Engelhart. Hij is een veteraan in het racen met sportscars. In 2020 won hij de ADAC GT Masters-titel voor SSR Performance samen met Michael Ammermüller. Ook won hij de Blancpain GT-titel met Grasser Lamborghini. “Het is een mooi gevoel om mijn DTM-debuut te maken met SSR Performance. Ik ken de meeste teamleden al uit ons titeljaar en ik kijk er enorm naar uit om weer samen te werken”, zegt Engelhart. “Dank aan Stefan Schlund en zijn team voor deze kans en het vertrouwen. Het is een ongekende uitdaging met een korte voorbereidingstijd, maar ik heb vertrouwen dat we het goed gaan doen. Ik voel me thuis in de Porsche 911 GT3 R. Alleen de Michelin-banden zijn nieuw voor me. Ik kan in elk geval niet wachten tot de lampen op groen springen in Hockenheim."

SSR Performance staat momenteel vijfde in het kampioenschap voor teams. 89 van de punten komen van Olsen, die zijn eerste zege pakte op Spa-Francorchamps. “Welkom terug Christian”, zegt teameigenaar Schlund. “We kijken er naar uit om weer met Christian Engelhart te werken. Na het winnen van het kampioenschap in ons debuutseizoen in 2020, is het mooi om hem terug te zien in de #92. Onze volle focus ligt op het eindigen van het kampioenschap op het podium bij zowel de teams, als de coureurs met de #94.”