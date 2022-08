Laurens Vanthoor nog niet tevreden over eerste DTM-seizoen

Laurens Vanthoor, die volgend jaar met de Porsche 963 LMDh zal uitkomen in het World Endurance Championship en op Le Mans, stapte dit jaar met het nieuwe SSR Performance in het DTM-kampioenschap met een Porsche 911 GT3 R. Met titels in de IMSA, het WEC en meerdere zeges in 24-uursraces is hij een van de meest ervaren GT-coureurs van het veld, maar toch staat hij slechts vijftiende in het kampioenschap. In een exclusief interview met Motorsport.com vertelt de Belg dat hij niet verwacht had de concurrentie vanaf het begin weg te blazen, maar wel gefrustreerd is dat hij niet vooraan meedoet.

“Het gaat om kleine dingen, waaronder ikzelf”, aldus Vanthoor. “Ik geef de auto niet de schuld, het is een pakket. Zowel het team als ik zijn nieuw in de DTM, en dat is een heel speciale serie in hoe alles werkt. Het heeft wat meer tijd nodig om erachter te komen wat er nodig is, dat is het. Je kan niet verwachten om hier te komen en alle teams en merken die hier al tien jaar zitten even te laten zien hoe het moet. Dat heeft tijd nodig. Ik had niet verwacht de eerste race te winnen, maar wel om iets verder vooraan te rijden. Maar het is wat het is, ik probeer er bovenop te komen.”

Vanthoor heeft ook moeite met het vinden van de juiste set-up. Hij moet zijn rijstijl aanpassen. “Ik kan de set-up niet brengen naar de manier waarop ik normaal rijd. Het gaat om kleine details, alles moet samenkomen.” Zijn team SSR heeft na de eerste wedstrijd geprobeerd een betere Balance of Performance te krijgen van de organisatie. Dit gebeurde niet, maar de Porsches liepen de laatste races steeds beter. Thomas Preining won zelfs een race op de Norisring. Vanthoor is nog niet verder gekomen dan een vierde plaats.

Het gebrek aan Michelin-banden om mee te testen was ook van invloed op het SSR-team, dat in het verleden met Pirelli-rubber uitkwam. De man uit Hasselt denkt dat ook het format van het weekend niet meehelpt. “Het is een kampioenschap dat speciaal georiënteerd is op weinig tijd op de baan en anderen zijn hier al langer aan gewend. En als het een keer niet lekker loopt, is het lastig om terug te komen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we er op een gegeven moment bij zullen zitten, hopelijk is dat snel. Soms gaan projecten zo en heb je iets meer tijd nodig om je draai te vinden. Als dat eenmaal zo is gaat alles beter."