De voormalig rijder van Yamaha, Ducati en Honda is na het einde van zijn MotoGP-carrière in 2019 geswitcht naar de vierwielers. Momenteel komt de Spanjaard uit in de Porsche Carrera Cup Italië, waar hij in Vallelunga zijn eerste top-tien finish behaalde. Nadat hij eerder dit jaar in Qatar al een ontmoeting had met DTM-baas Gerhard Berger, kreeg Lorenzo een kijkje van dichtbij toen de DTM eind vorige maand races afwerkte op de Red Bull Ring.

Onder de indruk van wat hij daar zag, gaf Lorenzo aan open te staan voor een gastoptreden in de DTM. Hij geniet nog steeds van zijn stap van twee naar vier wielen. “Ik werkte als commentator bij de MotoGP-race in Spielberg. Toen kwam ik Eddie [Mielke] tegen, al lange tijd een vriend van me en als commentator werkzaam bij de DTM”, vertelde Lorenzo aan het Duitse Ran.de. “Ook ontmoette ik Gerhard Berger. Zij hadden me uitgenodigd en ik ben blij om ik dit kampioenschap te leren kennen. Ik heb een hoop goede dingen gehoord en ik wilde zien hoe het daadwerkelijk is. Als Gerhard me uit zou nodigen voor een test met een team, zou ik het doen.”

Verschillende bekende coureurs hebben in het verleden al gastoptredens gemaakt in de DTM. Ook Lorenzo’s voormalig teamgenoot Andrea Dovizioso reed al eens mee. Dat was in een Audi RS5 op Hockenheim in 2019. Nog recenter was het debuut van negenvoudig WRC-kampioen Sebastien Loeb in Portimao, toen hij Nick Cassidy verving omdat Cassidy in actie moest komen in de Formule E. Berger zei dat hij het leuk zou vinden als Lorenzo mee zou rijden met een wildcard en hij heeft vertrouwen dat de Spanjaard een mooie show neer kan zetten als hij goed traint voor de race. “Ik denk er in mijn achterhoofd weleens over na of hij ergens als gastrijder in actie kan komen. We hebben met Loeb natuurlijk al een superster gehad in de eerste race van dit jaar. Daar zagen we dat iemand, als hij zich ervoor inzet, het aardig goed kan doen. Dat kan Lorenzo ook.”

Rivaliteit met Rossi voortgezet?

Gedurende zijn twaalfjarige carrière in de MotoGP, was Lorenzo de grote rivaal van zevenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Hun relatie kwam tot een dieptepunt toen ze tijdens de vroege jaren 10 knokten om het kopmanschap bij Yamaha. Rossi stopte aan het einde van vorig seizoen met MotoGP, en stapte over naar een full-time job in het autoracen. Hij rijdt met WRT het hele seizoen van de GT World Challenge Europe. Lorenzo zegt dat zijn relatie met Rossi beter is geworden sinds ze niet meer tegen elkaar vechten in de MotoGP, en hij zou hun rivaliteit graag weer voortzetten in de autosport. “Dat zou echt special zijn. We hebben vaak tegen elkaar gevochten op de motor. Nu zijn we daar te oud voor, maar kunnen we ons gevecht voorzetten in auto’s. Misschien gebeurt het wel op een dag, waarom niet? Mijn relatie met Vale is veel beter nu we niet meer tegen elkaar racen. Misschien ontmoeten we elkaar weer op een dag ooit weer op de racebaan.”