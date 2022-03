Vanthoor samen met Olsen aan de slag bij DTM-team van SSR

Het team van SSR, ook actief in de ADAC GT Masters, nam vorig seizoen eenmalig deel aan een DTM-race op de Nürburgring. Dit smaakte naar meer en dus kondigde de renstal aan in 2022 een volledig seizoen in de Duitse klasse te draaien. Porsche-fabriekscoureur Laurens Vanthoor en Dennis Olsen zijn de gelukkigen om bij het team te mogen rijden. De Belg bestuurt komend seizoen de #92 Porsche 911 GT3 R, terwijl Olsen in de #94 stapt. Het duo voegt zich bij Thomas Preining in de lijst van Porsche-coureurs voor 2022.

Vanthoor legt zijn prioriteiten dit seizoen bij de DTM en niet bij het IMSA-kampioenschap in Amerika, ondanks dat hij en Olsen een auto deelden bij het KCMG-team tijdens de 24 uur van Daytona. "Ik kijk erg uit naar dit seizoen", trapt Vanthoor af. "Het team heeft in een korte tijd naam gemaakt in de sport. Ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken. Het wordt gezien de sterke competitie geen eenvoudig seizoen. Desondanks hebben we de ambitie om succesvol te worden. Het is eventjes geleden sinds ik alleen een auto bestuurde, dus de motivatie is gigantisch hoog. Wat mij betreft zijn we er klaar voor."

Olsen heeft een primeur te pakken. De coureur wordt namelijk de eerste rijder uit Noorwegen die actief gaat zijn in de Duitse toerwagenklasse. "Ik kijk erg uit naar de DTM. Het is voor mij een enorme uitdaging om ten strijde te trekken tegen zo'n sterk deelnemersveld." SSR-teambaas Stefan Schlund is in zijn nopjes met het aantrekken van het tweetal voor zijn eerste volledige seizoen in de DTM. "Ik ben ervan overtuigd dat we een sterke opstelling hebben en succesvol kunnen zijn met beide auto's."

Het DTM-seizoen start 29 april op het Portugese circuit van Portimão.