DTM overweegt verplichting van twee auto’s per team

Het nieuws wordt gemeld door Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com. De plannen van ITR hebben directe gevolgen voor enkele teams. Team Bernhard, Mücke en Attempto rijden momenteel met slechts één auto van respectievelijk Porsche, Mercedes en Audi. Ook beïnvloedt het Abt Audi en Winward Mercedes, omdat deze teams met drie wagens deelnemen. Deze teams moeten ervoor kiezen om twee teams van twee te maken, of om het team te verkleinen naar twee auto’s. ITR heeft nog niet definitief bepaald dat deze wijzigingen volgend jaar doorgevoerd gaan worden. Voorafgaand aan de seizoensfinale in Hockenheim, die volgende week plaatsvindt, evalueert ITR de beslissing nog altijd.

Maximilian Bukh maakt een pitstop tijdens een van de DTM-races op de Red Bull Ring. Foto: Alexander Trienitz

De reden voor de mogelijke wijzigingen heeft vooral met infrastructurele problemen te maken. Sommige circuits hebben namelijk moeite om alle deelnemende teams de ruimte te geven in de pitstraat. Dit heeft voornamelijk te maken met het enorm gegroeide deelnemersveld, dat zich afgelopen winter heeft uitgebreid tot bijna dertig auto’s. Dit jaar kreeg ieder team 9,1 meter ruimte om een pitstop te maken op de Lausitzring, waardoor er tijdens deze race verschillende incidenten in de pitstraat hebben plaatsvonden. Dit probleem kan volgens ITR (deels) verholpen worden door teams met twee auto’s te laten rijden, omdat de pitstraat dan efficiënter gebruikt wordt. Teams met een enkele wagen gebruiken namelijk net zo veel ruimte als teams met twee auto’s. Hetzelfde geldt voor teams met drie deelnemers: deze nemen net zo veel ruimte in als twee teams met twee deelnemers.

Pitstop-voordeel

Een bijkomend voordeel van deze wijziging is dat teams met een enkele auto geen voordeel meer hebben tijdens een safety car of een full course yellow. Binnen de huidige reglementen mag slechts één auto per team naar binnen komen in een dergelijke situatie, om de drukte in de pitstraat tegen te gaan. Teams met één deelnemende auto kunnen dus naar binnen komen wanneer ze willen, terwijl teams met twee auto’s altijd een coureur moet opofferen voor de andere. Bij de race op de Nürburgring had dit veel impact op de uitkomst van de race, daar waar de BMW-rijder Philipp Eng zijn kans op de overwinning in rook zag opgaan door dit verschijnsel.

De veranderingen kunnen ertoe leiden dat sommige teams volgend jaar niet meer op de grid te vinden zijn, omdat ze simpelweg onvoldoende geld hebben om een tweede auto te laten rijden. DTM denkt echter dat ze hoe dan ook een groot spelersveld in 2023 zullen hebben. Het plan is om 26 tot 28 vaste auto’s te hebben, zodat er ruimte overblijft voor zogeheten wildcards.