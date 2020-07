Acura en Penske beëindigen samenwerking in IMSA

De op een Oreca 07 gebaseerde Acura ARX-05s debuteerde in 2018 in de 24 uur van Daytona. In dat seizoen werd later een wedstrijd gewonnen, om in 2019 met drie zeges de titel te pakken in de handen van Juan Pablo Montoya en Dane Cameron. Het DPi-programma van de wagen is na dit jaar niet per definitie over, maar er is nog geen nieuw team in beeld om de bolides te runnen.

Ted Klaus, hoofd van Honda Performances, heeft inmiddels gereageerd: “Namens heel Acura en HPD willen we Team Penske bedanken voor hun geweldige inzet en mooie resultaten met onze wagen. De successen die we behaald hebben in deze twee jaar, motiveert ons alleen maar meer tot meer zeges in de toekomst.” In het huidige seizoen zijn er echter nog geen mooie resultaten geboekt. Twee vierde plaatsen zijn de topprestaties. Daarnaast heeft in de drie belangrijkste wedstrijden van het IMSA-kampioenschap, de 24 uur van Daytona, de 12 uur van Sebring en de Petit Le Mans op Road Atlanta, nog nooit een Acura gewonnen.

Voor Roger Penske is de stap naar de 24 uur van Le Mans zodoende weer moeilijker geworden. De teambaas heeft vaak aangegeven met een topwagen mee te willen doen aan de Franse autosportklassieker, en met de nieuwe regels die over twee jaar ingaan zou hij met een Amerikaanse bolide mee kunnen doen op Le Mans. Nu is het vooruitzicht dus minder positief. Ook voor de topklasse in Amerika voor volgend jaar ziet het er niet goed uit. Nadat Nissan zich al eerder terugtrok, zou het zomaar kunnen dat er volgend jaar nog maar vier Cadillacs en twee Mazda’s overblijven in de DPi-klasse.