Porsche trekt stekker uit GTE-project in IMSA

“Het was niet eenvoudig om onze betrokkenheid als fabrieksteam in het IMSA-kampioenschap te stoppen”, zei vice-president Fritz Enzinger van Porsche Motorsport. “Met de huidige situatie van het bedrijf en de coronacrisis, was het voor Porsche Motorsport een logische beslissing om met het oog op de economische crisis een stap terug te doen.”

Door het vertrek van Porsche zijn Corvette en BMW volgend seizoen nog als enige full-time fabrieksteams actief in IMSA. Corvette introduceerde recent de gloednieuwe C8.R. BMW zei vorig seizoen het WEC al na een jaar vaarwel en heeft de toekomstplannen voor het Noord-Amerikaanse kampioenschap nog niet uit de doeken gedaan.

Porsche bezette afgelopen seizoen nog de eerste twee plaatsen in het IMSA-kampioenschap. Laurens Vanthoor en Earl Bamber versloegen merkgenoten Patrick Pilet en Nick Tandy in de strijd om de GTLM-titel.

Vorige maand maakte Porsche al bekend dat het beide IMSA-wagens niet af zou vaardigen naar de 24 uur van Le Mans. De fabrikant uit Weissach heeft als gevolg daarvan nog maar twee GTE-inschrijvingen voor de Franse klassieker. Een woordvoerder van Porsche heeft aan Motorsport.com laten weten dat er momenteel “geen discussie” is over de deelname in het FIA WEC. Het merk blijft met de klantenteams ook actief in de GTD-klasse van IMSA.

Porsche heeft eerder de indicatie gegeven dat het naar mogelijkheden zoekt om in de toekomst mee te doen in de nieuwe LMDh-klasse, de vervanger van het huidige DPi-materiaal in IMSA. Met een LMDh-wagen zou de renstal ook mee kunnen doen om de overwinning in Le Mans.