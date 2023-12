In aanloop naar het nieuwe IMSA-kampioenschap werd er de afgelopen dagen veelvuldig getest met de GTP-wagens op het circuit van Daytona. Ook Lamborghini was daarbij aanwezig, al hebben zij hun debuut uitgesteld tot na de eerste race van het jaar die ook op Daytona wordt verreden. Tot verbazing van Iron Lynx-teambaas - de renstal die met de SC63 rijdt - Andrea Piccini was de Italiaanse auto de snelste. "In alle eerlijkheid was de pace er. De tijd die we reden was goed, we waren wel wat verrast dat we direct zo competitief waren", noemt de Italiaan.

Zoals gezegd slaat Lamborghini de seizoensopener in Daytona over, om daarna in Sebring aan de start te verschijnen. Volgens Piccini is dat een doelbewuste keuze. "De ontwikkelingen gaan volgens mij goed. De eerste dag in de auto was heel positief, de auto reed zonder grote problemen rond", vertelt de teambaas, die in 2006 tweede werd tijdens de 24 uur van Le Mans in de GT1-klasse. "Er is nog wel veel te doen voordat de auto betrouwbaar is, voordat we competitief zijn en voordat we de banden op een juiste manier kunnen gebruiken. Er is dus nog heel wat te doen."

Tijdens de testsessie moest Piccini wel even wennen aan het werkschema die in het IMSA-kampioenschap gebruikt wordt. "We hadden een trage ochtend, want we hadden nog wat werk te verzetten. In het IMSA-kampioenschap gaan dingen wat anders", aldus de 44-jarige Italiaanse topman. "Om zeven uur 's avonds gaat alles hier dicht. In Europa werken we de hele avond door. We hadden heel wat werk te doen en niet genoeg tijd, dus moest wat door naar de ochtend. Het is wel heel erg bemoedigend dat we tijdens de eerste sessie bovenaan stonden."

Betrouwbaarheid op hoog niveau

Ondanks dat Piccini aangeeft dat er nog wat te verbeteren valt aan de betrouwbaarheid, vindt de man uit Toscane wel dat gezien alle omstandigheden het niveau van betrouwbaarheid op een hoog niveau is. "Ik denk dat we alles moeten meenemen, zoals grote crashes", waarmee de Italiaan doelt op de harde crash in Paul Ricard met Mirko Bortolotti achter het stuur van de Lamborghini. "Direct daarna waren wat tests gepland, maar de planning moest omgegooid worden. Ik kan niet zeggen dat de crash positief was, maar het liet wel zien waar we de auto moesten verbeteren."