Het laatste DTM-weekend staat voor komend weekend op de kalender. Hockenheim is de gastheer voor de seizoensafsluiter, waarin het nog spannend is wie er met de titel vandoor gaat. Mirko Bortolotti heeft de beste papieren, maar Kelvin van der Linde en Maro Engel hebben nog kansen. Van der Linde moet vijftien punten goedmaken, Engel heeft een klein wondertje nodig en moet twintig punten inlopen.

In aanloop naar het weekend op het Duitse parcours heeft de DTM-organisatie ADAC de Balance of Performance bekendgemaakt. Mercedes - waar Engel voor op de grid staat - lijkt het meest te profiteren. Het merk kan 25 kilo uit de auto halen, Lamborghini - het team van Bortolotti - verliest vijf kilo. Audi - het merk van Van der Linde - heeft de hardste klap gekregen, zij moeten tien kilo incasseren.

Audi en Mercedes wilden niet reageren op vragen over de BoP, maar bij Lamborghini is men zeer ontevreden. "Arme Mirko! Deze BoP heeft niets van doen met hoe de andere GT3-klassen werken", roept Gottfried Grasser - een teambaas van een ander Lamborghini-team - over de BoP voor Bortolotti. "Ik vergelijk de voertuigen en als je naar de gewichten kijkt, dan zie je dat Audi eronder zit, Mercedes ver eronder en Lamborghini vér erboven."

Volgens Gasser is er sprake van een bevooroordeling van de Duitse merken. "Laat ik het zo zeggen, het is niet zo slim om met een buitenlands merk mee te doen met DTM", vertelt de teambaas. "Als ik dit vergelijk met resultaten uit andere klassen en series, dan zie ik [hier] een duidelijke tendens."

De woorden van Gasser komen slechts gedeeltelijk overeen als we kijken naar de ontwikkeling van de BoP in DTM. Lamborghini heeft hetzelfde gewicht als aan het begin van het seizoen, Audi is tien kilo lichter en Mercedes is vijf kilo zwaarder.