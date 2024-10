Waarom de DTM Vila Real en Salzburgring in 2025 links laat liggen

De DTM heeft de kalender van 2025 bekendgemaakt. Het Duitse racekampioenschap blijft vasthouden aan de huidige reeks evenementen, en locaties zoals het Portugese stratencircuit in Vila Real en de Oostenrijkse Salzburgring worden vooralsnog links gelaten. In een officieel statement legt sportorganisator ADAC uit waarom hiervoor is gekozen. “De afgelopen maanden hebben we zorgvuldig onderzoek gedaan naar spannende locaties voor de DTM.”, vertelt ADAC Motorsport-directeur Thomas Voss. “We blijven in 2025 vasthouden aan de aloude locaties, aangezien de populariteit voor de evenementen in Duitsland significant is toegenomen.”

Motorsport.com heeft begrepen dat ADAC de kalender graag wil uitbreiden en is daarom op zoek naar een negende race voor het Duitse racekampioenschap. Dit plan lag ook al op tafel voor het seizoen 2025, maar teams stonden hier om financiële redenen niet achter. Evenementen als Vila Real en de Salzburgring vissen achter het net, omdat teams het kostenplaatje niet rond zouden kunnen krijgen als deze aan het schema worden toegevoegd.

ADAC wil de komende jaren consistent blijven groeien. De organisator hoopt dat een toename in racetoeschouwers een riantere opbrengst oplevert, waardoor de teams mee zouden kunnen groeien met de populariteit van de sport en meer evenementen per seizoen mogelijk gemaakt kunnen worden.

DTM nog niet klaar voor Vila Real en Salzburg

De race in Vila Real had om meer redenen niet de voorkeur van de teams. Aangezien het om een stratencircuit ging, zouden teams meer risico lopen om schade op te lopen, wat de druk op de teams nog verder zou verhogen. Naar verluidt zou ADAC het voor elkaar hebben gekregen om verzekeringen af te sluiten voor de teams. De helft van de GT3-auto’s neemt immers onverzekerd deel aan de weekenden.

Naast het verhoogde risico werden ook de reiskosten meegewogen in het besluit. DTM komt momenteel enkel in actie in Duitsland of zijn buurlanden, en een race in het zuidwesten van Europa zou betekenen dat de apparaten en benodigdheden een stuk meer afstand zouden moeten afleggen. Voor Vila Real zou ADAC een steentje bijdragen door deze kosten deels op zich te nemen. Ondanks de maatregelen van de sportorganisator heeft men besloten om vast te houden aan dezelfde reeks evenementen als in 2024.

Ook de Salzburgring is nog niet gereed voor zijn debuut in de DTM. Hoewel het circuit veel geld heeft geïnvesteerd in een state-of-the-art race control-facilieit – immers op aandringen van ADAC – denkt Voss dat er ‘nog werk nodig is aan de baan’. Hij voegt daaraan toe: “Ik denk dat de chicane bij de start-finish nog te krap is voor GT-wagens.” In 2025 zal er op het Oostenrijkse circuit wel geracet worden tijdens het GT Masters-evenement, wat tegelijkertijd een goede test is voor de DTM. Naast de geschiktheid van het circuit noemt de ADAC-directeur de vele regen in de regio nog een obstakel.