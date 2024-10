Lamborghini te snel? DTM-paddock twijfelt na races in Oostenrijk

Ondanks een klap op het gebied van Balance of Performance (BoP) slaagde Mirko Bortolotti erin om na zijn zege in de openingsrace op de Red Bull Ring de pole-position te veroveren en vierde te eindigen in race twee. Daarmee heeft de Italiaan op een cruciaal moment de leiding in het kampioenschap overgenomen van Kelvin van der Linde, aangezien enkel nog het raceweekend op de Hockenheimring (19 en 20 oktober) resteert. Hoewel teams en coureurs erkennen dat Bortolotti een van de snelste Lamborghini-coureurs is, zijn er door die prestaties in Oostenrijk wel vraagtekens gekomen over de performance van de Lamborghini Huracan GT3 EVO2.

De concurrentie had het gevoel dat Bortolotti amper hinder ondervond van de extra ballast en dat de coureur zelfs nog meer in het vat had zitten dan hij daadwerkelijk had laten zien. Ook René Rast had dat gevoel. De drievoudig DTM-kampioen zat in de achtervolging bij de Lamborghini-coureur, maar kon hem in de openingsstint niet inhalen. Dat gebeurde pas na de pitstops, waarna Rast de tweede race won. "Ik haalde Mirko bij, maar zodra hij zag dat ik eraan kwam, begon hij het tempo op te voeren en reed hij plots ontzettend snel", verklaart Rast. "Hij had nog steeds iets in het vat wat hij had kunnen gebruiken. Dat is iets wat we moeten bestuderen. Het was heel opvallend dat Mirko ineens groene [persoonlijk snelste] sectoren reed, ook al was hij 65 kilogram zwaarder dan ik een dag eerder was."

Bortolotti kreeg voor die tweede race 45 kilogram extra gewicht in de auto gestopt ten opzichte van zijn zege op zaterdag. Het was het gevolg van een BoP-verandering tijdens het weekend en de extra 'succesballast' na zijn overwinning. Rast had juist een BMW die 20 kilogram lichter mocht wegen, wat dus leidde tot een verschil van 65 kilogram tussen de BMW en Lamborghini. Ook teambaas Torsten Schubert was verbaasd over de snelheid van de concurrent, aangezien deze dit seizoen nog nooit zo zwaar was geweest en toch goed kon meekomen. "Als deze nog steeds kan wegtrekken met 120 kilogram [aan extra gewicht], dat wil zeggen met nog eens 15 kilogram na de kwalificatie en 20 kilogram aan extra [succes]ballast, dan moeten de organisatoren gaan nadenken of dit niet een geval van overpresteren is", stelde Schubert.

Geen eerlijke kansen

Niet alleen Bortolotti's prestaties op de zondag waren een doorn in het oog voor de concurrentie. Op zaterdag wist de Lamborghini-coureur al te winnen vanaf de vierde plaats. Die race begon op een vochtige baan, maar toen deze begon op te drogen wist Bortolotti het verschil te maken. Na die race stelde Bortolotti dat hij in die tweede stint alleen maar kwalificatierondes reed en van 'ronde één tot aan de finish pushte'. Maro Engel, die tweede werd, twijfelde publiekelijk aan de oprechtheid daarvan. "Aan het begin van die stint bleven we allemaal weg van de ideale lijn. Op een gegeven moment besloot ik overal de ideale lijn weer te pakken, behalve in bocht 3 [waar de apex nog nat was]", zei Engel tegen Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com. "Met andere woorden: in bocht 1 over de kerbstone aan de buitenkant rijden en op de ideale lijn remmen in bocht 4. Ik zag dat Mirko dat niet deed en toch was hij nog steeds ontzettend snel en reed hij aan het einde zelfs weg van mij. Dat maakte voor mij al duidelijk dat Mirko op zondag heel sterk zou zijn met dit pakket."

Tegelijkertijd maakte ook Audi Abt Sportline duidelijk dat het voor de race op Hockenheim een 'gelijke kans' wil krijgen, zonder direct de BoP te bekritiseren aangezien dat binnen dit kampioenschap - net als in het World Endurance Championship - verboden is. Diens coureur Van der Linde keek toe hoe zijn voorsprong van zeven punten in één weekend veranderde in een achterstand van vijftien punten.

Abt Motorsport-directeur Martin Tomczyk maakte zijn ongenoegen over de onderlinge verhoudingen van de auto's als gevolg van de BoP duidelijk. "Er waren geen gelijke kansen voor de verschillende merken. Voor ons is dat heel vervelend, want we hebben veel punten verloren in de titelstrijd", zei Tomczyk. "Met een achterstand van 15 punten zit Kelvin nu in de rol van achtervolger en het zal erg moeilijk worden voor hem op Hockenheim. Ik wil een duidelijk verzoek doen aan de promotor om te zorgen voor gelijke kansen en een eerlijke sportieve basis tijdens de finale."

'Een schande'

Bortolotti zelf was ervan overtuigd dat Audi in Oostenrijk 'ontzettend licht was ten opzichte van ons' en noemde dat een 'enorm voordeel'. Van der Linde reageerde verbaasd op die opmerkingen. "Heeft hij dat echt gezegd? Ik kan er alleen maar om lachen!", vertelde hij tegen Motorsport-Total.com. "Mercedes en Lamborghini zijn de laatste zes weekenden in de top-vijf of top-drie te vinden geweest. Van de laatste vier weekenden waarin de baan niet helemaal nat was, waren we op zaterdag helemaal de pineut. Je kunt de resultaten zien. Onze consistentie is echt een schande. Je racet ofwel voor de zege, of je rijdt in niemandsland", aldus de Zuid-Afrikaan.