Abt neemt boete voor lief in voorbereiding op DTM-apotheose

Voor het eerst in vijftien jaar heeft Abt een kans op de DTM-titel. Kelvin van der Linde heeft met alleen het weekend op de Hockenheimring in het weekend van 18 tot en met 20 oktober op het programma een achterstand van 25 punten op kampioenschapsleider Mirko Bortolotti. Het team uit het Duitse Kempten zet alles op alles om die strijd in hun voordeel te beslissen, want onder leiding van sportief directeur van Abt Martin Tomczyk wordt er de komende tijd getest op het parcours in Hockenheim. "Eigenlijk was die test niet gepland", vertelt de 42-jarige Abt-topman in gesprek met Motorsport-total, een zustersite van Motorsport.com. "Maar na de races op de Red Bull Ring sprak ik met Kelvin en vertelde ik dat we nog kans hadden. Toen besloten we gezamenlijk dat we dit wilden doen."

Op 10 oktober staat de test gepland. Abt heeft ervoor gekozen om Van der Linde alleen te laten rijden, teamgenoot Ricardo Feller mag thuisblijven. Laatstgenoemde is geen titelkandidaat meer en alle focus ligt komend DTM-weekend op Van Der Linde. Dat Abt nu een test plant, is in strijd met de regels. Een test moet twintig dagen van tevoren aangekondigd worden, maar daar voldoet de renstal nu niet aan. Een overtreding wordt echter dusdanig licht afgestraft - 500 euro boete - dat het team besloten heeft om deze te incasseren.

Abt wil ook Feller gebruiken om Van der Linde in de races op de Hockenheimring te ondersteunen. De Zwitser kan een doorslaggevende rol spelen in de strijd om de titel. Abt heeft daarom besloten om aan zijn kant van de pitbox wat veranderingen door te voeren. Verschillende engineers vanuit het succesvolle GT- en Formule E-team zijn overgeplaatst naar het team rondom Feller. Vooral de komst van Markus Michelberger wordt door Feller toegejuicht, want met Michelberger aan zijn zijde won hij in 2021 de titel in de ADAC GT Masters. De veranderingen zijn tijdens het weekend op de Red Bull Ring al doorgevoerd en dat wierp direct zijn vruchten af. Feller kwalificeerde zich daar direct al voor Van der Linde.