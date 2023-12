Lamborghini maakt IMSA en WEC line-up bekend: Grosjean in IMSA

Het langverwachte debuut van Lamborghini in het WEC en in het IMSA met de SC63 staat komend jaar echt op de planning. De Italiaanse fabrikant gaat met zes coureurs meedoen, waarbij drie aan het Amerikaanse gedeelte deelnemen en de andere drie het WEC voor hun rekening nemen. Op de inschrijflijst van IMSA staan voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean, Andrea Caldarelli en kersverse fabriekscoureur Matteo Cairoli. Bij de WEC-inschrijvingen staan de namen van eveneens ex-F1-coureur Daniil Kvyat, Mirko Bortolotti en een nieuwe naam, namelijk Edoardo Mortara. De Zwitser is in de Formule E de teamgenoot van Nyck de Vries, dus mag zich opmaken voor een dubbelprogramma.

Mortara tekent ook een fabriekscontract bij Lamborghini en is daar maar al te blij mee. "Ik ben heel blij dat ik bij Lamborghini mag horen", vertelt de 36-jarige coureur. "Dit geeft mee een geweldige kans om de 24 uur van Le Mans en het WEC te rijden, daar wilde ik al lange tijd aan mee doen. Dit is voor mij een moment om trots op te zijn en hopelijk kunnen we goede resultaten boeken in het volgende seizoen." Mortara staat met zijn teamgenoten begin maart aan de start van de eerste WEC-race van 2024, de 1812 km van Qatar.

Cairoli neemt plaats in de SC63 bij het team van Iron Lynx, dat aan het IMSA-kampioenschap meedoet. De Italiaan is ook direct fabriekscoureur voor Lamborghini geworden en steekt zijn blijdschap daarover ook niet onder stoelen of banken. "Ik wil iedereen bij Lamborghini, Giorgio [Sanna, sportief directeur bij Lamborghini] en de Iron Lynx-familie bedanken voor deze grote kans en dat ze in mij geloven", vertelt de coureur, die in het verleden onder andere de 24 uur van de Nürburgring op zijn naam wist te zetten. "Ik ben er klaar voor om mijzelf volledig te geven volgend jaar. Dit was een droom voor mij die ik al lange tijd aan het najagen was en om het als Italiaanse coureur bij een Italiaans merk te verwezenlijken, geeft me nog meer motivatie. Het doel [voor nu] is om zoveel mogelijk te leren van de auto voor volgend jaar, maar ik ben al helemaal klaar voor het komende seizoen." Cairoli begint zijn competitieve avontuur net als Mortara in maart, al zal zijn eerste race tijdens de 12 uur van Sebring zijn.