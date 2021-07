Ferrari wil ook in Amerika gaan racen met Le Mans Hypercar

Ferrari bereidt zich momenteel voor op haar allereerste fabrieksprogramma met een prototype in vijftig jaar tijd, nadat het eerder dit jaar bekendmaakte dat het met een eigen Hypercar gaat deelnemen aan het FIA World Endurance Championship. Eerder deze maand werd bekend dat de Hypercars uit het WEC ook welkom zullen zijn in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, waar vanaf 2023 in de topklasse zal worden geracet met gloednieuwe LMDh’s. Beide kampioenschappen openen daarmee de deuren voor een ware titanenstrijd tussen talloze fabrikanten. In het WEC zullen onder andere Toyota, Peugeot en Ferrari namelijk actief zijn met een Hypercar, terwijl onder meer Porsche, Audi en BMW al te kennen hebben gegeven dat ze met een LMDh gaan deelnemen aan het IMSA-kampioenschap.

Antonello Coletta, die bij Ferrari het Hypercar-project overziet, ziet de samenwerking tussen beide kampioenschappen als “goed nieuws voor de autosport”. Wanneer hij door Motorsport.com gevraagd wordt of Ferrari ook gaat deelnemen aan het IMSA-kampioenschap – met races als de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring als hoogtepunten – antwoordt de Italiaan: “Waarschijnlijk. Het is een droom voor de fans en een droom voor ons. Ik hoop dat we de kans krijgen, maar we zullen het in de toekomst verder moeten onderzoeken.”

2023 komt te vroeg voor IMSA-programma

De huidige DPi-bolides zullen in 2023 plaatsmaken voor de nieuwe LMDh’s in het IMSA-kampioenschap. Volgens Coletta is de kans echter bijzonder klein dat er dat jaar ook al Hypercars van Ferrari zullen racen in Amerika, dat een belangrijke afzetmarkt is voor de Italiaanse fabrikant: ‘Onmogelijk. Op dit moment concentreren we ons op onze deelname aan het WEC. We concentreren ons eerst op onze twee fabrieksauto’s [in het WEC]. Daarna maken we de keuze of we ook open staan voor klantenteams.”

Ferrari heeft al aangegeven dat het voor haar Hypercar-programma blijft samenwerken met AF Corse, dat de afgelopen jaren ook al het GTE Pro-programma heeft overzien in het WEC. In het tweede kwartaal van 2022 wil Ferrari gaan testen met de nieuwe Hypercar, alvorens deze in 2023 zijn racedebuut moet maken