Lamborghini plant LMDh-programma vanaf 2024, Bentley twijfelt nog

Met de reeds bevestigde Hypercar-projecten van Toyota, Glickenhaus, Peugeot en Ferrari en de aangekondigde LMDh-programma’s van Porsche, Audi, Acura en BMW is er aan interesse geen gebrek voor de vernieuwde topklassen van het FIA World Endurance Championship en het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. De nieuwe technische reglementen vallen duidelijk in de smaak bij de verschillende autofabrikanten. Ook het feit dat er in beide kampioenschappen kan worden geracet met zowel Hypercars als LMDh’s is een grote plus voor geïnteresseerde merken, aangezien er daardoor met dezelfde auto kan worden deelgenomen aan de 24 uur van Le Mans (die deel uitmaakt van het WEC) en Amerikaanse klassiekers als de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring (die tot het IMSA-kampioenschap behoren).

Terwijl de aankondiging van het LMDh-programma van Cadillac nog even op zich laat wachten, is Lamborghini alvast de volgende fabrikant die kenbaar heeft gemaakt dat het zich met een LMDh in de titanenstrijd wil gaan mengen. Giorgio Sanna, directeur van Lamborghini Squadra Corse, heeft bekendgemaakt dat de sporttak van het Italiaanse merk haar raceactiviteiten in de GT3 wil uitbreiden naar de LMDh. Daarvoor wil het gebruikmaken van hetzelfde platform als Volkswagen AG-zustermerken Porsche en Audi, die voor hun eigen LMDh-prototype gebruik zullen maken van hetzelfde door Multimatic ontworpen LMP2-chassis.

“We hebben altijd al gezegd dat LMDh de juiste categorie is voor de autosport en ook voor Lamborghini”, vertelt Sanna aan Motorsport.com. “Natuurlijk biedt het VW Group-platform de beste kansen op technisch vlak. We delen binnen de groep al sommige ideeën en visies en ik hoop dat we binnenkort definitief een knoop zullen doorhakken.”

Debuut in 2024

De samenwerking tussen de merken binnen de Volkswagen Group is niets nieuws onder de zon. Zo werden de Lamborghini Huracan GT3 en de tweede generatie van de Audi R8 LMS GT3 al naast elkaar ontwikkeld. De ontwikkeling van de LMDh zal niet helemaal simultaan gaan lopen voor alle drie de merken. Zo willen Audi en Porsche in 2023 al gaan racen met de hybride LMDh, terwijl Lamborghini zich pas in 2024 op de startgrid wil melden: "Het zal voor ons een enorme sprong zijn. We hebben de tijd nodig om ons voor te bereiden”, legt Sanna uit.

Daarnaast zou een intrede van Lamborghini in 2023 ook een te zware last op de schouders van Multimatic zijn, dat in korte tijd voor alle drie de merken meerdere LDMh-chassis en aero-configuraties moet produceren. Daarnaast hebben Porsche en Audi ook al aangegeven dat ze begin 2023 niet alleen met een eigen fabrieksteam, maar ook direct met klantenteams aan de start willen staan van de 24 uur van Daytona. Sanna heeft al laten weten dat Lamborghini niet van plan is om met een eigen fabrieksteam deel te gaan nemen, maar net als in de GT3 alleen met klantenteams te zullen werken.

Bentley nog niet te porren voor rentree

Met de LMDh-plannen van Audi, Porsche en Lamborghini is het een logische vraag of ook Bentley – een vierde merk uit de Volkswagen Group – een terugkeer in de lange-afstandsracerij overweegt. Vooralsnog maakt het merk echter nog geen aanstalten om in 2024 – honderd jaar na de eerste Le Mans-zege van het merk – terug te keren op het Circuit de La Sarthe: “Het is nog niet compleet van tafel, maar het is ook niet de grootste afweging op dit moment”, aldus Paul Williams, autosportdirecteur van het merk dat in 2003 met de Bentley Speed 8 voor het laatst de Franse 24-uursklassieker wist te winnen. “LMDh heeft wel zijn aantrekkingskracht omdat onze groep erbij betrokken is. Het zou daarmee qua kosten een efficiënte manier zijn om het tegen een aantal van onze grootste concurrenten op de weg op te nemen. Het ligt echter niet helemaal in lijn met onze strategie voor de toekomst om als merk volledig elektrisch te worden.”

Williams ziet het “altijd als een optie” om via de alternatieve route, met een Le Mans Hypercar, uit te komen in het WEC. “We weten wat het zou gaan kosten, maar de vraag is of dat het geld ook waard is. Je moet een competitieve auto ontwikkelen voor iets waar de technische boodschap niet is zoals je wilt dat hij is.” Williams benadrukt dan ook dat er voorlopig geen rekening hoeft te worden gehouden met een aankondiging over de toekomst Bentley’s autosportprogramma.