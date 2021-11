BMW onthult eerste LMDh-details en blijft volgend jaar in IMSA

Voorafgaand aan de laatste race van het IMSA-seizoen op Road Atlanta, heeft BMW zaterdag meer details bekendgemaakt over de toekomst van het merk in het Amerikaanse kampioenschap. Het fabrieksprogramma van het Beierse merk wordt er al sinds 2009 gerund door Rahal Letterman Lanigan Racing, dat ook in 2022 met BMW actief blijft in het kampioenschap. RLL zal volgend jaar namelijk twee BMW M4 GT3’s inzetten in de vernieuwde GTD Pro-klasse, de opvolger van de huidige GTLM-klasse.

BMW onthult eerste LMDh-details

BMW heeft verder bekendgemaakt dat het ook na 2022 blijft samenwerken met RLL, wanneer het merk met een eigen LMDh-prototype gaat racen in de vernieuwde topklasse van het IMSA-kampioenschap. Rahal Letterman Lanigan Racing gaat het in 2023 met twee LMDh’s van BMW opnemen tegen LMDh-prototypes van andere fabrikanten als Cadillac, Porsche, Acura en Audi. BMW’s LMDh wordt gebaseerd op het nieuwe LMP2-chassis van Dallara. Het Duitse merk heeft met een teaserfoto (bovenaan dit artikel) tevens al een eerste glimp vrijgegeven van het LMDh-prototype, dat simpelweg ‘BMW M LMDh’ wordt gedoopt.

“BMW Team RLL is de ideale partner voor ons LMDh-project”, vertelt BMW M Motorsport-baas Mike Krack. “BMW M Motorsport werkt sinds 2009 al zeer succesvol samen met Bobby Rahal en zijn team. In die periode hebben we het IMSA-kampioenschap goed leren kennen en hebben we samen talloze successen gevierd. Vanuit ons perspectief is racen in de hoogste klasse en meedoen om overallzeges vanaf 2023 de logische vervolgstap.”

“Wanneer je gaat racen met een nieuwe auto, is het een groot voordeel om al te weten wat je te wachten staat wat betreft het kampioenschap, de circuits en de organisatie. Dat is 100 procent het geval met de opzet waar wij voor hebben gekozen. Daarnaast is BMW Team RLL niet alleen een van de beste teams in de GT-racerij, het is ook een topteam in de single-seaters. We beschikken dan ook over alle ingrediënten om succesvol te worden.”

“Dit is een droom die uitkomt, zowel op persoonlijk maar ook op professioneel vlak”, vult teambaas Bobby Rahal aan. “Om eerst te mogen racen met een gloednieuwe auto als de BMW M4 GT3 en vervolgens de stap te kunnen zetten om in de LMDh-klasse voor overallzeges te gaan vechten is echt de richting die wij op willen gaan. Ik ben zo blij, trots en dankbaar dat we dit samen met BMW M Motorsport mogen doen.”

BMW Team RLL heeft nog niet bekendgemaakt met welke coureurs het volgend jaar en vanaf 2023 gaat racen in het IMSA-kampioenschap. Het is tevens nog niet bekend wanneer de BMW M LMDh zijn eerste testkilometers zal maken. Concurrent Porsche liet eerder al weten dat het voor het einde van het jaar een eerste shakedown wil afwerken met haar LMDh-prototype, dat gebaseerd is op het nieuwe LMP2-chassis van Multimatic.