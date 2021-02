Ferrari in 2023 met Hypercar terug naar Le Mans

Ferrari heeft een rijk verleden in de lange-afstandsracerij en in de 24 uur van Le Mans, waar het in 1965 voor het laatst de overallzege wist te pakken. De laatste decennia beperkte Ferrari zich tot een programma in de GT’s, maar daar zal vanaf 2023 verandering in komen: met een eigen Hypercar zullen de Italianen de strijd aan gaan met andere fabrikanten als Toyota, Peugeot en Glickenhaus. Ook Porsche, Audi en Acura zullen tegen die tijd actief zijn op het hoogste niveau maar dan met een LMDh, een op de LMP2 gebaseerd prototype dat ook toegelaten zal worden tot de nieuwe Le Mans Hypercar-klasse van het WEC.

In een verklaring laat Ferrari weten dat het “na een periode van bestuderen en analyseren” heeft besloten om de ontwikkeling van een gloednieuwe LMH in gang te zetten. In Maranello blijven ze verder nog geheimzinnig omtrent het nieuwe project: verdere informatie over de auto, het testprogramma en eventuele coureurs is er nog niet.

Succesvol verleden

Ferrari wist negen keer de overallzege te pakken in de 24 uur van Le Mans, maar pakte ook in lagere klassen talloze malen de winst. Zo bezorgden Alessandro Pier Guidi, James Calado en Daniel Serra het merk in 2019 de 27ste overwinning in de GTE Pro-klasse met een door AF Corse gerunde Ferrari 488 GTE. Het fabrieksteam zelf focuste zich met name op de Formule 1. Vanwege de invoering van een budgetplafond in de koningsklasse beschikt Ferrari de komende jaren echter weer over voldoende middelen om haar autosportactiviteiten verder uit te breiden. Een nieuw avontuur in de IndyCar Series werd enige tijd overwogen, maar uiteindelijk ging de voorkeur in Maranello dus naar de lange-afstandsracerij.

“In ruim 70 jaar racen hebben we op circuits over de hele wereld overwinningen behaald door de nieuwste technologieën te ontwikkelen. Dit soort innovaties die ontstaan op het circuit maken elke straatauto die wordt geproduceerd in Maranello extra bijzonder,” motiveert Ferrari-president John Elkann de keuze. “Met het Le Mans Hypercar-programma bevestigt Ferrari nogmaals haar sportieve toewijding en vastberadenheid om een hoofdrolspeler te zijn in de grootste autosportevenementen.”



De herintrede in 2023 komt voor Ferrari exact vijftig jaar nadat het in 1973 voor het laatst met een eigen fabrieksteam had deelgenomen aan het WK lange-afstandsracen. De laatste keer dat een prototype van Ferrari deelnam aan de 24 uur van Le Mans was in 2003. Met de 333 SP behaalde de Scuderia echter maar weinig succes.