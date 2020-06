Zanardi in "stabiele, maar ernstige toestand" na eerste nacht

Voormalig F1- en CART-rijder Zanardi nam vrijdag deel aan een handbike-wedstrijd in Toscane, toen hij in een afdaling op de verkeerde kant van de weg terechtkwam en werd aangereden door een vrachtwagen. De 53-jarige Zanardi werd in allerijl met een traumahelikopter overgebracht naar het Santa Maria alle Scotte ziekenhuis vlakbij Siena, waar hij 's avonds in kritieke toestand werd geopereerd aan ernstige hoofdletsels.

From the editor, also read: Zanardi ‘in zeer kritieke toestand’ met spoed geopereerd

Zanardi bracht na een twee uur durende neurochirurgische ingreep de nacht door op de afdeling intensive care. Om 10.00u stelde het ziekenhuis in een update dat Zanardi na zijn delicate operatie kunstmatig beademd wordt en "stabiele waarden vertoont. Zijn neurologische toestand blijft ernstig."

Vrijdagavond regende het steunbetuigingen voor de populaire Italiaan, die na een titel in de CART in beide benen verloor in 2001 bij een horrorcrash op de Lausitzring. Zanardi flirtte toen al met de dood, maar kroop door het oog door de naald en richtte zich daarna op de handbikes met vier gouden medailles op de Paralympische Spelen als resultaat. Met zijn doorzettingsvermogen en zachtaardige persoonlijkheid groeide Zanardi uit tot een icoon van de internationale sportwereld.