Een jaar na de crash: Hoe is het nu met Alex Zanardi?

Zanardi reed op die bewuste vrijdag met zijn handbike door Siena toen hij in een afdaling tegen een vrachtwagen botste. Met ernstig hersenletsel werd hij overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in een kunstmatige coma werd gebracht en drie operaties onderging. Op 21 juli werd hij overgebracht naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum, maar na drie dagen traden er complicaties op en belandde hij in Milaan opnieuw op de intensive care. Een maand later mocht hij het ziekenhuis verlaten. Sindsdien werkt Zanardi in een kliniek aan zijn herstel.

Het is de tweede keer dat de inmiddels 54-jarige Zanardi zich terug moet knokken na een zware klap. Op 15 september 2001 ging het voor de eerste keer mis toen hij tijdens een CART-race op de Duitse Lausitzring bij het uitkomen van de pitstraat spinde, op de baan terechtkwam en niet meer ontweken kon worden door Alex Tagliani. Zanardi verloor bij de crash zijn beide onderbenen, maar het betekende niet het einde van zijn loopbaan. De Italiaan knokte zich namelijk terug en reed onder andere races in het WTCC en de lange-afstandsracerij. De Italiaan werd ambassadeur van BMW, maar stortte zich ook op het handbiken. In die discipline won hij goud tijdens de Paralympische Spelen in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). De Spelen van Tokio waren zijn volgende doel, tot die ene klap een jaar geleden.

Rehabilitatieprogramma

“Een jaar na het ongeluk is de toestand van Alex stabiel”, vertelt zijn vrouw Daniela in een exclusief interview voor BMW. “Hij verblijft momenteel in een gespecialiseerde kliniek waar hij een rehabilitatieprogramma ondergaat. Het gaat dan onder andere om multimodale en farmacologische stimulaties onder begeleiding van artsen, fysiotherapeuten, neuropsychologen en logopedisten om zijn herstel in goede banen te leiden.”

Daniela Zanardi is dankbaar voor alle berichten en beterschapswensen die Alex en zij hebben mogen ontvangen en laat weten dat de voormalig Formule 1-coureur niet opgeeft: “Alex is aan het vechten, zoals hij altijd al heeft gedaan. De liefde die we het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen van vrienden, fans, kennissen, atleten en iedereen uit de autosport is overweldigend. Het is een enorme steun voor ons geweest om met dit alles om te kunnen gaan. Een speciaal woord van dank gaat echter uit naar het medisch personeel.”

Zanardi kan communiceren, maar toekomst blijft ongewis

Het rehabilitatieproces was het afgelopen jaar niet zonder slag of stoot, maar de toestand van Zanardi is wel stabiel: “Het is een zeer complex proces geweest dat meerdere neurologische ingrepen heeft vereist en gekenmerkt is door een aantal tegenslagen. De toestand van Alex is stabiel, waardoor hij trainingsprogramma’s kan ondergaan voor zowel zijn hersenen als zijn lichaam. Hij kan met ons communiceren, maar is nog niet in staat om te praten. Na zo’n lange tijd in een coma te hebben gelegen moeten zijn stembanden opnieuw de oude worden. Dit is alleen mogelijk met oefeningen en therapie. Hij heeft nog altijd heel veel kracht in zijn armen en handen en traint intensief op de apparaten.”

Over de verwachtingen voor de toekomst kan Daniela Zanardi nog weinig zeggen: “Het is absoluut een grote uitdaging. Het is een lange weg die voor ons ligt en op dit moment kunnen we niet voorspellen wanneer hij terug naar huis kan keren.”