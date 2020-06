Zanardi per helikopter naar het ziekenhuis na ongeval

Meerdere media in Italië melden dat Zanardi betrokken was bij een ongeval met een vrachtwagen. Het gebeurde vrijdagmiddag rond 17.05 uur lokale tijd op snelweg 146 tussen Pienza en San Quirico d'Orcia. Volgens de eerste berichten zou Zanardi op de verkeerde weghelft terechtgekomen zijn in een afdaling. Hij is per helikopter naar een lokaal ziekenhuis overgebracht.

De Italiaanse krant La Repubblica citeerde Mario Valentini, de coach van Italiaanse team, die zei dat de vrachtwagen het incident nog probeerde te voorkomen: "Het gebeurde in een rechte afdaling, net voordat er een flauwe bocht zou komen", zei hij. "Alex stak de weg een klein beetje over en kwam op de verkeerde baan. De vrachtwagen probeerde nog weg te sturen, maar hij kon een aanrijding niet voorkomen."

Er is nog geen officiële update gegeven over Zanardi's toestand of over de verwondingen die de Italiaan bij het incident zou hebben opgelopen.

Zanardi is een bijzonder succesvol Paralympisch atleet. Hij won met zijn handbike vier keer goud tijdens de Spelen van 2012 en 2016. De Italiaan heeft bovendien een lange carrière in de autosport achter de rug. Hij won het CART-kampioenschap twee keer, voordat hij in 2001 betrokken raakte bij een zwaar ongeval op de EuroSpeedway Lausitz in Duitsland. Na dat ongeluk moesten zijn beide benen geamputeerd worden. Niettemin keerde hij een paar jaar later terug in de autosport. Met een aangepaste auto behaalde hij onder meer vier overwinningen in het wereldkampioenschap voor toerwagens.