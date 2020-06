Arts deelt nieuwe informatie over Zanardi: "Situatie blijft kritiek"

Zanardi kwam vrijdagmiddag op zijn handbike in aanvaring met een vrachtwagen. Hij werd diezelfde dag nog geopereerd in een ziekenhuis nabij Siena. Zaterdagochtend liet men middels een statement weten dat de situatie 'stabiel, maar kritiek' is. Inmiddels heeft de behandelende arts Dr. Giuseppe Olivieri voor het eerst publiekelijk gesproken over de situatie van zijn patiënt Zanardi.

Niet speculeren over het perspectief

"De situatie van Alex is nog steeds kritiek, maar stabiel", begint dokter Olivieri tegenover persbureau AP. "Hij kwam in het ziekenhuis aan met een schedeltrauma, een verbrijzeld gezicht en een gebroken voorhoofdsbeen. De waarden zijn momenteel goed, al blijft zijn situatie kritiek." Over het perspectief durft Olivieri in dit stadium nog niets te zeggen. "Zijn neurologische toestand kunnen we niet beoordelen totdat hij weer bij kennis komt – als hij weer bij kennis komt."

Dat laatste markeert het grootste vraagteken van dit moment. "Een kritieke situatie betekent dat het om een situatie gaat waarin iemand zou kunnen overlijden. Verbetering kost in dergelijke gevallen veel tijd, terwijl de situatie op ieder moment een negatieve wending kan nemen", vervolgt de dokter. "De operatie is wel volgens plan verlopen, zijn initiële situatie was echt zeer ernstig."

Een inspiratiebron voor velen

"De volgende stap is om zijn situatie in de komende tien dagen te stabiliseren. Als alles goed verloopt, kunnen we hem daarna hopelijk ontwaken en zijn situatie opnieuw evalueren." Tot die tijd zal Olivieri geen uitspraken doen over het vooruitzicht. "Ik heb zijn vrouw alleen verteld dat hij het zeker waard is om te behandelen. Maar hoe zijn situatie morgen zal zijn of over een week of over vijftien dagen, ik weet het echt niet." Sabino Scolletta voegt daar als hoofd van de Intensive Care-afdeling nog aan toe: "De situatie is qua hersenbeschadiging zeker kritiek."

Intussen krijgt Zanardi wel onverminderd steun uit de internationale auto- en motorsportwereld. De Italiaan is en blijft een inspiratiebron voor velen. Hij stond 41 keer aan de start van een Formule 1-race en greep nadien nog tweemaal de titel in het Amerikaanse CART-kampioenschap. Na een zwaar ongeval op de Lausitzring in 2001 verloor hij beide benen. Opgeven kwam en komt niet in zijn woordenboek voor: Zanardi toonde een enorme dosis veerkracht, keerde terug in de autosport en vierde grote successen in het handbiken met onder meer een paralympische titel in 2016.