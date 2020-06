Toestand Zanardi nog altijd "ernstig, maar stabiel"

Zanardi werd vrijdag met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht na een zeer zwaar ongeluk. Tijdens een afdaling in de omgeving van Siena kwam de Italiaan met zijn handbike op de verkeerde weghelft terecht, waarna hij een frontale aanrijding had met een vrachtwagen. Zanardi werd met serieuze verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis van Siena gebracht, waar hij met spoed een operatie onderging. Na de operatie werd hij kunstmatig in coma gehouden, terwijl hij ook op een beademingsmachine is aangesloten.

Gedurende het weekend kwam het ziekenhuis met updates over de toestand van Zanardi. Daarbij werd benadrukt dat de situatie ernstig, maar momenteel wel stabiel was. Over het perspectief voor de toekomst wilden de artsen niet speculeren en ook op maandag wordt dat niet gedaan. Wel is het ziekenhuis Santa Maria alle Scotte met een nieuwe update over de situatie van Zanardi naar buiten getreden, waarin staat dat zij toestand nog altijd ernstig, maar stabiel is.

“De klinische condities zijn wat betreft de parameters voor het hart, de longen en de stofwisseling onveranderd, terwijl het neurologische plaatje ernstig blijft”, leest de verklaring van het Italiaanse ziekenhuis. “De patiënt is verdoofd, geïntubeerd en wordt kunstmatig beademd. De verdere prognose is vertrouwelijk. Het multidisciplinaire team dat voor hem zorgt, zal in de komende dagen evalueren of en welke diagnostisch-therapeutische maatregelen er genomen moeten worden.”

Tussen 1991 en 1994 én in 1999 reed Zanardi in de Formule 1 voor Jordan, Minardi, Lotus en Williams, maar zijn grootste autosportsuccessen boekte hij in de Verenigde Staten. In 1997 en 1998 werd hij kampioen in de CART, maar in die klasse keek hij de dood al eens in de ogen. Bij een zwaar ongeval op de Lausitzring in 2001 verloor hij beide benen. Hij keerde terug in de autosport met deelname aan onder andere het WTCC, terwijl hij als handbiker ook deelnam aan de Paralympische Spelen van 2012 en 2016. In totaal won hij vier gouden en twee zilveren medailles bij die deelnames.