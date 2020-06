Zanardi ‘in zeer kritieke toestand’ met spoed geopereerd

Zanardi deed vrijdagmiddag mee aan een handbike-wedstrijd toen hij in de afdaling op de verkeerde weghelft terechtkwam en een aanrijding met een vrachtwagen had. Volgens ooggetuigen probeerde de vrachtwagenchauffeur Zanardi nog te ontwijken, maar hij kon een ongeval niet voorkomen.

Direct was duidelijk dat Zanardi er ernstig aan toe was en de hulpdiensten rukten massaal uit. De voormalig CART-kampioen werd per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis vlakbij Siena. In een bulletin van het ziekenhuis schrijft men: “Zanardi werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis en kwam daar om 18.00u lokale tijd aan. Hij is direct opgenomen door de professionals van de spoedeisende hulp en onderzocht. Daar aangekomen werd traumatisch hersenletsel geconstateerd. Hij ondergaat momenteel zeer delicate neurochirurgie."

Het incident gebeurde vrijdagmiddag rond 17.00u lokale tijd op de snelweg 146 tussen Pienza en San Quirico d'Orcia. Zanardi deed mee aan de Obiettivo Tricolore, een wedstrijd voor handbikers.