Zanardi mag ruime maand na woningbrand weer naar huis

Afgelopen december mocht Alex Zanardi na ruim achttien maanden in het ziekenhuis thuis verder revalideren, nadat hij in juni 2020 met zijn handbike betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval. De CART-kampioen van 1997 en 1998 botste frontaal tegen een vrachtwagen in de buurt van Siena, waarbij hij zwaar letsel aan zowel zijn gezicht als hoofd opliep. Daarvoor moest hij meermaals onder het mes, maar met behulp van diverse medische apparatuur kon hij in december huiswaarts keren. Tot augustus, want toen moest Zanardi noodgedwongen opnieuw naar het ziekenhuis. Een brand bij de zonnepanelen richtte schade aan bij de medische apparatuur, waardoor hij met spoed in een gespecialiseerde kliniek opgenomen moest worden.

Het San Bortolo-ziekenhuis in Vicenza maakte woensdag bekend dat Zanardi in stabiele toestand verkeert en daarom dus weer huiswaarts mag keren. Dat meldde hoofdarts Giannettore Bertagnoni aan Giornale di Vicenza. "Ons hoofddoel was om de algemene klinische toestand van meneer Zanardi te stabiliseren. Maar tegelijkertijd hebben wij het revalidatieprogramma voortgezet dat hij tijdens de eerste periode van de ziekenhuisopname heeft gevolgd."

Medisch gezien heeft Zanardi het geluk niet bepaald aan zijn zijde gehad. Na twee CART-titels keerde hij in 1999 met weinig succes terug in de Formule 1, om in 2001 weer naar de Verenigde Staten te vertrekken. Nog datzelfde jaar verloor de man uit Bologna beide onderbenen als gevolg van een noodlottig ongeval op de Lausitzring. Zanardi toonde veerkracht door daarna terug te keren in de autosport én vier keer Paralympisch kampioen te worden met de handbike. Ook veroverde hij met de handbike twaalf wereldtitels.