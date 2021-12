Zanardi na achttien maanden eindelijk ontslagen uit ziekenhuis

In juni 2020 raakte Alex Zanardi zwaargewond bij een ongeluk tijdens een handbike-evenement in Italië. Bij een botsing met een vrachtwagen liep hij zware verwondingen op aan zijn hoofd en gezicht, waarvoor hij werd opgenomen in het ziekenhuis en meerdere operaties moest ondergaan. Daarna begon de voormalig Formule 1-coureur en tweevoudig CART-kampioen aan een lang revalidatieproces, waarbij hij maar liefst achttien maanden in het ziekenhuis doorbracht.

Aan die vervelende periode is inmiddels een einde gekomen, zo maakte Zanardi’s vrouw Daniela bekend in een interview met BMW. Voor het eerst sinds juli gaf zij daarin een update over hoe het met haar man gaat. Enkele weken geleden heeft Zanardi het ziekenhuis mogen verlaten om thuis verder te werken aan zijn herstel. “Dat blijft een lang proces”, vertelde ze. “Een belangrijke stap was dat Alex enkele weken geleden het ziekenhuis mocht verlaten. Hij is nu weer thuis bij ons. We hebben hier heel lang op moeten wachten en we zijn heel blij dat dit nu mogelijk was, hoewel er tijdelijke verblijven in gespecialiseerde klinieken gepland staan voor specifieke revalidatiehandelingen.”

Zo nu en dan kampt Zanardi met tegenslagen en het valt niet uit te sluiten dat die af en toe terug zullen keren. “Maar soms moet je twee stappen achteruit zetten om er één vooruit te kunnen zetten. Alex bewijst keer op keer dat hij een vechter is”, zei Daniela. Wel heeft hij inmiddels veel progressie geboekt met onder meer de kracht in zijn armen, waardoor hij uit bed kan en de meeste tijd doorbrengt in een rolstoel. Voor het toekomstige herstel van Zanardi heeft zij geen uitgesproken verwachtingen. “Je kan niet voorspellen hoe het herstel verder zal gaan. Alex staat nog altijd voor een lang en uitdagend traject, dat hij met veel vechtlust benadert.”

“Wij hebben allemaal veel aan de steun die we hierbij krijgen, en niet alleen die van de dokters en therapeuten die intensief met hem werken. Onze vrienden zijn er altijd voor ons”, vervolgt ze. “We zijn iedereen daar heel dankbaar voor, vooral omdat deze sterke verbindingen ons extra energie geven. Dit geldt ook voor de sympathie die wij blijven krijgen van coureurs, fans en kennissen van over de hele wereld. We willen heel graag ‘Grazie’ zeggen tegen iedereen die Alex steunt.”