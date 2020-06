Paus schrijft brief aan Zanardi: “Je verhaal is een voorbeeld”

Zanardi wordt momenteel in het ziekenhuis van Siena in een kunstmatige coma gehouden. De Italiaan maakte vrijdag een rit op zijn handbike toen hij in een afdaling op de verkeerde weghelft terechtkwam en aangereden werd door een vrachtwagen. Zanardi verkeert – zo maakte het ziekenhuis eerder op woensdag bekend in een nieuw bulletin - nog altijd in een kritieke, maar stabiele toestand.

De 53-jarige coureur wordt door velen gezien als bron van inspiratie. De Italiaan crashte in 2001 op de Lausitzring tijdens een CART-wedstrijd en verloor daarbij beide benen, maar vocht zich terug in de autosport. Recent was hij gastrijder in de DTM op het circuit van Misano, ook reed hij voor BMW de 24 uur van Spa en de 24 uur van Daytona. Daarnaast pakte hij vier gouden medailles tijdens de Paralympische Spelen in 2012 en 2016. In een handgeschreven brief, die woensdag in de Gazzetta dello Sport verscheen, bedankte Paus Franciscus de coureur voor zijn ‘levensles voor de mensheid’.

In de brief staat geschreven: “Beste Alessandro, jouw verhaal is een voorbeeld van hoe je kunt slagen om opnieuw te starten na een onverwachte tegenslag. Door sport heb je de mensheid geleerd hoe we het leven volop kunnen leven, je geeft met je handicap een levensles aan de mensheid. Bedankt voor het geven van kracht aan degenen die het kwijt waren. Op dit moment ben ik dicht bij je, ik bid voor jou en je familie.”

De familie van Zanardi leeft momenteel tussen hoop en vrees. Op Instagram heeft zijn zoon Niccolò een kort en simpel bericht gedeeld: “Kom op papa, ik wacht op je, kom snel terug.”

Met medewerking van Giacomo Rauli