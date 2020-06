Motorsport Network presenteert nieuw hoofd Motorsport Jobs

Motorsport Jobs heeft in de vorm van raceteams, industrie en recruitmentdatabases op dit moment meer dan 800 klanten over de hele wereld. Nu worden de werkzaamheden ook uitgebreid naar de markt van Automotive en elektrische mobiliteit.

Motorsport Jobs heeft de afgelopen 67 jaar via Autosport magazine de beste professionals gekoppeld aan bedrijven, na de overname van Autosport werd de onderneming voortgezet op een digitaal platform. Het biedt bedrijven over de hele wereld de mogelijkheid om de juiste kandidaat te vinden door specialistische kennis van de markt en een wervingsproduct dat zo is ontwikkeld dat recruiters slechts kwalitatief sterke kandidaten ontvangen.

Richard Brown begint bij Motorsport Network en neemt een schat aan ervaring in Automotive, Motorsport en meer recent Gaming mee. Hij heeft meer dan negen jaar voor toonaangevende recruitmentbedrijven gewerkt, heeft een goede relatie met een aantal vooraanstaande OEM’s over de hele wereld, teams in de autosport, adviesbureaus en leveranciers. Brown heeft grote affiniteit met de technologie die in recruitment gebruikt wordt, hij gelooft in het gebruik van tech en data om de klantervaring en de kwaliteit van de service te verbeteren.

Richard Brown: “Ik ben erg blij dat ik bij Motorsport Network aan de slag mag met het ontwikkelen van Motorsport Jobs. Naast het huidige platform voor de motorsport zal ik me ook bezighouden met Automotive en EV zodat we bij kunnen dragen aan de complexe vraag en groei in de globale mobiliteitsmarkt. Daarmee kunnen we de bedrijven van Motorsport Network versterken. Ik kijk ernaar uit om een platform te ontwikkelen en te verbeteren voor onze gebruikers. Met innovatieve oplossingen kunnen we bedrijven helpen het huidige tekort aan talent op te lossen. Gelijkheid en het verbeteren van de wereldwijde bereik past bij de propositie.”

Mehul Kapadia, COO van Motorsport Network: “Bij Motorsport Network zijn we continu bezig met het innoveren en het verbeteren van onze diensten waarmee we miljoenen lezers en kijkers bereiken in de autosport en ook in Automotive. Met Motorsport Jobs kunnen we een sleutelrol spelen in het vergroten van het bereik op het gebied van recruitment voor raceteams, autofabrikanten en de rest van het ecosysteem voor een diverse wereldwijde community. Met de komst van Richard hebben we veel ervaring in huis waarmee we onze activiteiten flink kunnen verbeteren.”