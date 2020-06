Ziekenhuis stopt met dagelijkse updates rond toestand Zanardi

In samenspraak met de familie heeft het ziekenhuis besloten om alleen nog updates te versturen wanneer de situatie van de coureur ‘significant’ verandert. Na de operatie in het ziekenhuis Santa Maria alle Scotte in Siena bleek de coureur in kritieke toestand te verkeren, al was zijn situatie wel stabiel. Dat beeld bleef in de afgelopen dagen nagenoeg onveranderd.

In een verklaring liet het ziekenhuis weten: “De atleet bracht de vijfde nacht in het ziekenhuis door zonder substantiële veranderingen in zijn klinische toestand, het neurologische beeld blijft ernstig. De situatie wordt continu in de gaten gehouden en geëvalueerd door een gespecialiseerd team van artsen en chirurgen. De patiënt wordt nog altijd kunstmatig in coma gehouden en ligt aan de beademing.”

De viervoudig paralympisch kampioen werd vrijdag aangereden door een vrachtwagen toen hij tijdens een handbike-wedstrijd op de verkeerde weghelft terechtkwam. De chauffeur van de vrachtwagen probeerde de coureur nog te ontwijken, maar kon een aanrijding niet voorkomen. Zanardi werd direct in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Siena waar hij drie uur lang geopereerd werd aan traumatisch hersenletsel.