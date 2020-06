Sauber lanceert nieuw opleidingsprogramma voor jonge talenten

Sinds 1993 komt Sauber uit in de Formule 1, in eerste instantie onder de eigen naam en BMW Sauber (2006 tot en met 2009), vervolgens weer als Sauber en sinds 2019 als Alfa Romeo. De dagelijkse operatie van het team is echter nog in handen van het Zwitserse bedrijf, dat een reputatie heeft opgebouwd als kraamkamer voor talent. Onder andere Michael Schumacher (destijds nog in sportscars), Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Robert Kubica en Sergio Perez brachten vroeg in hun carrière een periode door bij Sauber.

Vorig jaar werkte Sauber al samen met Charouz Racing System in de Formule 2 en Formule 3 om een opleidingstraject te bieden voor jonge coureurs. Die samenwerking eindigde eind 2019, en nu heeft Sauber dus een eigen academie voor jonge talenten op poten gezet. De Sauber Academy wordt geleid door Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur en sportief directeur Beat Zehnder en geeft “leden de noodzakelijke training om verder te klimmen richting hun ultieme doel, de Formule 1.”

“Investeren in jong talent is altijd een centraal onderdeel geweest van de racefilosofie van Sauber Motorsport”, vertelde Vasseur. “Onze Academy is slechts het nieuwste project dat erop gericht is om de talenten van de toekomst te ontdekken, ze gedurende hun carrière te begeleiden en om ze de tools, de opleiding en de bronnen te geven die nodig zijn om succes te boeken in de wereld van de autosport.” In 2020 begeleidt de Sauber Academy vier coureurs. De Schot Dexter Patterson debuteert dit jaar in de Italiaanse Formule 4, terwijl Petr Ptacek in 2020 racet in de Formule Renault Eurocup.

De meest aansprekende namen zijn echter Théo Pourchaire en Emerson Fittipaldi Jr. De 16-jarige Pourchaire werd afgelopen jaar kampioen in de Duitse Formule 3 en racet in 2020 namens ART Grand Prix in de FIA Formule 3. “Ik ben heel blij dat ik onderdeel word van en ondersteund wordt door de Sauber Academy. Het is echt een geweldige kans om te leren van een van de meest historierijke teams van de sport”, zei Pourchaire. “Ik ben de jongste coureur op de FIA F3-grid, waar ik voor ART Grand Prix ga rijden. De steun die ik zal ontvangen wordt cruciaal om mijn doel te verwezenlijken, en dat is winnen.”

De Fransman krijgt gezelschap van Fittipaldi Jr, de zoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi. De 13-jarige racet in 2020 met Sauber Karting Team in het OK-J-kampioenschap. “Ik ben heel trots dat ik geselecteerd ben door de Sauber Academy, samen met deze drie talentvolle coureurs. De ervaring en expertise van Sauber in de autosport zal mij helpen veel sneller te leren”, zei Fittipaldi Jr. Zijn vader reageerde ook: “Toen ik hoorde dat Emmo Jr. geselecteerd werd door de Sauber Academy, was ik heel blij voor hem. Hij bouwt aan een sterke fundering die hem moet helpen om zijn droom te verwezenlijken door F1-coureur te worden. Ik ken Frederic Vasseur en Beat Zehnder al jaren. Met hun expertise en reputatie heb ik veel vertrouwen dat zij Emmo Jr. de juiste sturing geven om op én naast het circuit succesvol te zijn.”

Met medewerking van Luke Smith