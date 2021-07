Bird naar pole-position voor tweede E-Prix New York

Bird had een tegenvallende eerste E-Prix van New York achter de rug nadat zijn team door een fout en een forse klapper in de eerste vrije training een nieuw chassis moest bouwen. Hij eindigde in race 1 op de negende plaats.

Maar op zondag kwam Bird sterk terug. Hij nam vanuit de derde kwalificatiegroep de snelste tijd mee naar de Superpole waaraan de zes beste coureurs van de reguliere kwalificatie mee mogen doen. Dat waren naast Bird, Evans en Cassidy, ook Pascal Wehrlein (Porsche), Sergio Sette Camara (Dragon) en Andre Lotterer (Porsche).

Bird was de laatste van dit zestal coureurs die een snelle ronde mocht rijden en hij zette een 1.08.572 neer, slechts 0.090 van een seconde sneller dan Evans.

De kwalificatie werd ontsierd door lichte regen waarvan vooral de tweede kwalificatiegroep met daarin onder andere Mercedes-coureurs Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne, last hadden. Zij plaatsten zich dan ook op de 22ste (De Vries) en 20ste (Vandoorne) stek. Tussen het tweetal in start Robin Frijns vanaf P21.

Die laatste zal tijdens de race vooral kijken naar Edoardo Mortara. De Zwitser gaat samen met de Nederlandse coureur aan de leiding van het FE-kampioenschap. Beiden hebben 72 punten.

De tweede E-Prix van New York begint zondag om 19.34 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie E-Prix New York, Race 2