De Vries hekelt 'kunstmatig' kwalificatieformat Formule E

Waar Nyck de Vries het seizoen uitstekend was begonnen met een eerste overwinning in de Diriyah E-Prix en later een tweede zege in de E-Prix van Valencia, staat de Mercedes-coureur al weer enige weken vrijwel droog. In de laatste vijf races wist hij slechts twee punten te scoren, een terugval die De Vries wijt aan het Formule E-kwalificatieformat. "Het is gewoon een gevolg van de omstandigheden waaronder het kampioenschap wordt verreden. Natuurlijk maken we fouten en zijn we verantwoordelijk voor de fouten die we maken, maar uiteindelijk is het grootste probleem het kwalificatieformat."

Door zijn leidende positie in het klassement, is De Vries bij elke race aangewezen op een vroege kwalificatie in de eerste groep. Die groep moet een snelle tijd neerzetten op een ‘groen’ circuit dat nog nauwelijks is ingereden. Coureurs die later in de kwalificatie aan bod komen kunnen daarvan profiteren en snellere tijden klokken. “Als je in groep één zit, dan was de best mogelijke kwalificatiepositie [op zaterdag] P11. Het nadeel [van starten] in groep één is blijkbaar zo groot dat het gewoon lastig is om binnen de top tien te komen. Je staat achteraan op de grid en zit in al die rotzooi. Drie races al, wat kun je er aan doen?”

De Vries wijst kritiek op Mercedes van de hand. “Natuurlijk hebben we onze verantwoordelijkheden en moeten we het als team altijd beter doen. Maar ik denk niet dat er per se iets mis is aan onze kant”, aldus De Vries die het kampioenschap gekunsteld noemt. “Als je naar de stand in het kampioenschap kijkt, staan er bijna 12 coureurs binnen 19 punten. Je kunt zeggen dat het spannend is, maar voor mij is het kunstmatig.”

Een bijkomend gevolg van het starten in de achterhoede op de smalle stratencircuits is dat er nauwelijks ruimte is voor inhalen en er veel fout kan gaan. “Drie races op rij ben ik nu van achteren aangereden”, vervolgt De Vries. “In bocht 10 [van de eerste E-Prix in New York] probeerde ik de auto voor me te ontwijken, maar dat was duidelijk onmogelijk. Ik verloor mijn rechter voorspatbord dus vanaf dat moment was mijn balans erg in gevaar. We hebben de finish bereikt, maar ik had geen kans om te vechten.”

De Vries krijgt zondag opnieuw een kans in de tweede E-Prix van New York.