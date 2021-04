De Vries was de race vanaf de achtste positie gestart, maar wist zich op een natte baan keurig op te werken naar de tweede plaats achter polesitter Antonio Felix da Costa,

Achter Felix da Costa gleden links en rechts coureurs van de baan en de safety car draaide dan ook overuren. In totaal moest de elektrische Mini vijf keer naar buiten komen en dat zorgde er voor dat aan het einde van de race de meeste coureurs zonder energie kwamen te zitten. In de Formule E is het gebruikelijk dat bij de inzet van een safety car er vijf procent van de totale energie van de wagens wordt afgetrokken. Een van de slachtoffers van die regel was Felix da Costa die in de allerlaatste ronde met lege batterijen stil kwam te vallen. De Vries had op dat moment nog een procent of drie energie over en kon eenvoudig de leiding overnemen.

Achter De Vries viel de ene na de andere auto stil. Nico Müller op P2 en Stoffel Vandoorne op P3 waren de twee andere coureurs die optimaal konden profiteren van de vele uitvallers. Vandoorne was nota bene de race vanaf de laatste plek gestart.

Ook Robin Frijns reed een prima race. De coureur van Envision Virgin was vanaf P16 gestart, maar werd uiteindelijk zesde.

Uitslag E-Prix Valencia I