Vandoorne raakt pole kwijt wegens ongemarkeerd setje banden

Vandoorne had vanochtend tijdens de Superpole-kwalificatie op het circuit Ricardo Tormo de snelste tijd neergezet, 28 honderdste sneller dan Techeetah-coureur Antonio Felix da Costa. Die rondetijd is nu geschrapt omdat Vandoorne banden heeft gebruikt die niet waren opgenomen in het technische paspoort van zijn #2-wagen. Dat technische paspoort moet tijdens elke E-Prix vóór de technische controle worden ingevuld, waarbij onderdelen zoals de versnellingsbak en de MGU door middel van een streepjescode kunnen worden geïdentificeerd.

Ook de te gebruiken banden moeten in het paspoort worden vermeld. Artikel 25.3 van het sportreglement van de Formule E luidt: “Op de zijwand van elke band zal een passende identificatie worden aangebracht. De enige toegestane markeringen die door de deelnemer op de zijwanden van de band worden aangebracht, zijn ter identificatie van het autonummer, het nummer van het setje banden en de plaats van de band. Alle andere markeringen zijn verboden.”

De banden die Vandoorne had gebruikt voldeden niet aan deze voorwaarde. De oorzaak lijkt 'm te liggen in een wijziging in het aantal setjes banden dat de coureurs toegewezen hebben gekregen voor de E-Prix van Valencia. Dat waren vier sets van de all-weather band maar door de aard van het circuit, heeft de FIA bij wijze van uitzondering dat aantal verhoogd naar zes setjes. Een van die twee extra setjes lijkt dus niet de goede markeringen te hebben gehad.

Vandoorne moet nu helemaal van achteren starten. De E-Prix begon al onder een slecht gesternte voor Mercedes: Nyck de Vries die de derde tijd noteerde in de Superpole, moet vanaf P8 vertrekken omdat hij tijdens de vorige E-Prix in Rome in botsing kwam met Sam Bird en Oliver Rowland. Regerend kampioen Felix da Costa start nu van pole-position, voor BMW Andretti-coureur Maximilian Guenther en Alex Lynn (Mahindra).