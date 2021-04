De Vries na overwinning: "Gelukkiger dan in Diriyah"

Een uitgekiende tactiek en een ongekend aantal safety cars zorgden er voor dat De Vries al gauw de top drie binnensloop en niet veel later zelfs op de tweede plaats achter wedstrijdleider Antonio Felix da Costa lag.

Die positie leek ook het hoogst haalbare voor de Nederlander, maar met nog drie minuten te gaan kwam – voor de vijfde keer(!) – opnieuw de safety car naar buiten na een touché tussen Andre Lotterer en Edoardo Mortara. De safety car kon al weer snel inrukken, waarna de wedstrijdleiding besloot om nog twee extra ronden te laten rijden. Door de vele onderbrekingen en het verplicht inleveren van vermogen bij een safety car, reden de meeste auto’s inmiddels rond op het laatste beetje energie in de batterijen.

De Vries vormde de uitzondering: goed management had er voor gezorgd dat hij nog zeven procent energie over had, waar de coureurs om hem heen het moesten doen met 2 a 3 procent. Zo ook Felix da Costa die in de laatste ronde langzaam maar zeker tot stilstand kwam en lijdzaam moest toezien hoe De Vries hem inhaalde. Die kwam niet veel later met een grote glimlach op zijn gezicht als eerste over de finish en kon zo zijn tweede overwinning van het seizoen bijschrijven. “Ik ben eerlijk gezegd gelukkiger dan in Diriyah [Saudi-Arabië]”, aldus De Vries direct na afloop. “Deze was vrij onverwacht, vooral na het moeilijke weekend dat we in Rome hadden en de straf.”

Vandoorne van laatste stek naar P3

Opmerkelijk genoeg finishte teamgenoot Stoffel Vandoorne op de derde plek. De Belg had ’s ochtends de snelste tijd genoteerd in de kwalificatie, maar die werd hem ontnomen omdat zijn banden niet reglementair waren. Hij moest dan ook vanaf helemaal achteraan beginnen, maar ook hij had aan het einde van de race nog energie over en kwam achter De Vries en Dragon Penske-coureur als derde over de lijn. “Het team heeft het fantastisch gedaan”, vervolgde De Vries. “Ik ben een beetje verbaasd dat ik de auto van mijn teammaat Stoffel hier bij het podium zie staan. Het is een geweldige dag voor ons.”

De Vries leidt het kampioenschap nu met 57 punten, voor Vandoorne met 48 punten. Robin Frijns eindigde de race op de zesde plaats en klimt in het klassement naar P4. Zondag volgt de tweede E-Prix van Valencia.